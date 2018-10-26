Геращенко: заява представника ОБСЄ про відсутність прямих доказів втручання Росії на Донбасі є «недолугою»

Перша віце-спікер Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко розкритикувала заяву першого заступника голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александра Гуґа про те, що ОБСЄ не зафіксувало «на місцях прямих доказів» участі Росії в конфлікті на Донбасі.

За її словами, зокрема, заява Гуґа про можливість купівлі російської військової форми на базарі є «недолугою і невдалою».

«Мені щиро прикро, що Александр Гуґ, чия місія на посаді заступника голови СММ ОБСЄ, заступника Апакана, завершується, такою очевидно недолугою і невдалою заявою. Сподіваюся, це просто невдало сформулювала ним фраза, а не позиція. Варто нагадати містеру Гуґу, що очолювана містером Апаканом і ним місія СММ щотижня фіксує на Донбасі і відображає в своїх офіційних звітах – новітню російську радіолокаційну й іншу техніку, танки, іншу зброю. Російську. Новітню. Не радянську. Таку не купиш на базарі і не перемалюєш замість зірочки російський прапор», – наголосила Геращенко у Facebook ввечері 25 жовтня.

Заступник голови місії Александр Гуґ в інтерв’ю виданню Foreign Policy 25 жовтня заявив, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не зафіксувала «на місцях прямих доказів» участі Росії в конфлікті на Донбасі.

«Водночас ми бачили конвої, які залишали й в’їжджали до України на ґрунтових дорогах посеред ночі в місцях, де немає офіційного кордону», – додав заступник голови СММ ОБСЄ.

Гуґ зазначив, що спостерігачі фіксували й детально описували конкретні типи зброї, включно з електронним військовим спорядженням. «Ми спілкувалися із полоненими, захопленими українськими силами, які заявляли, що є російськими військовими, які воюють за ротацією в Україні. Ми бачили чоловіків із розрізнювальними знаками Російської Федерації, однак ви можете купити куртку будь-де. Ми також бачили розрізнювальні знаки Німеччини, Іспанії та інших», – розповів заступник голови СММ ОБСЄ.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні почала свою роботу 21 березня 2014 року на підставі запиту від уряду України до ОБСЄ і консенсусного рішення всіх 57 країн-учасниць ОБСЄ. СMM – це неозброєна цивільна місія. Її основні завдання – це неупереджено і об'єктивно спостерігати та звітувати про ситуацію в Україні, а також сприяти діалогу між усіма сторонами конфлікту.