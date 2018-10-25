Гуґ заявив, що ОБСЄ не зафіксувало «на місцях прямих доказів» участі Росії в конфлікті на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не зафіксувала «на місцях прямих доказів» участі Росії в конфлікті на Донбасі, повідомив заступник голови місії Александр Гуґ в інтерв’ю виданню Foreign Policy.

У відповідь на питання про офіційну позицію ОБСЄ щодо участі Росії в конфлікті на сході України Гуґ сказав: «Якщо питання в тому, що ми бачили на місцях, ми не бачили прямих доказів».

«Водночас ми бачили конвої, які залишали й в’їжджали до України на ґрунтових дорогах посеред ночі в місцях, де немає офіційного кордону», – заявив заступник голови СММ ОБСЄ.

Гуґ зазначив, що спостерігачі фіксували й детально описували конкретні типи зброї, включно з електронним військовим спорядженням.

«Ми спілкувалися із полоненими, захопленими українськими силами, які заявляли, що є російськими військовими, які воюють за ротацією в Україні. Ми бачили чоловіків із розрізнювальними знаками Російської Федерації, однак ви можете купити куртку будь-де. Ми також бачили розрізнювальні знаки Німеччини, Іспанії та інших», – розповів заступник голови СММ ОБСЄ.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні почала свою роботу 21 березня 2014 року на підставі запиту від уряду України до ОБСЄ і консенсусного рішення всіх 57 країн-учасниць ОБСЄ. СMM – це неозброєна цивільна місія. Її основні завдання – це неупереджено і об'єктивно спостерігати та звітувати про ситуацію в Україні, а також сприяти діалогу між усіма сторонами конфлікту.