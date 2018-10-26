Гуґ назвав «непорозумінням» поширення його слів про відсутність доказів російської участі у війні

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг назвав «непорозумінням» поширення у ЗМІ його слів про відсутність доказів російської участі у війні на Донбасі. У коментарі проекту Радіо Свобода «Радіо Донбас.Реалії» Гуґ зазначив, що місія взагалі не робить висновків на основі зібраних нею фактів, а лише фіксує пересування техніки, людей та завдані бойовими діями руйнування.

«Виникло непорозуміння, яке згодом було уточнене, і вже була видана нова версія цієї статті. В принципі, я не можу говорити про наявність або відсутність будь-яких доказів, оскільки місії ОБСЄ в Україні доручено завдання встановлювати та звітувати про факти. Ми не робимо жодних висновків на основі цих фактів, а також не надаємо доказів. Факти викладені в наших звітах говорять самі за себе, особливо ті, про які було згадано в моєму інтерв'ю журналу Foreign Policy», – сказав Гуґ.

«Важливо зрозуміти, що ми є спостережною місією. Ми не займаємося розслідуваннями», – додав він.

Заступник голови місії Александр Гуґ в інтерв’ю виданню Foreign Policy 25 жовтня заявив, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не зафіксувала «на місцях прямих доказів» участі Росії в конфлікті на Донбасі.

«Водночас ми бачили конвої, які залишали й в’їжджали до України на ґрунтових дорогах посеред ночі в місцях, де немає офіційного кордону», – додав заступник голови СММ ОБСЄ.

Пізніше його інтерв’ю у цій частині змінили. Слова «ми не бачили прямих свідчень» були замінені на трикрапку.

Як мовиться в редакційній дописці до інтерв’ю заступника голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні у виданні Foreign Policy, датованій 25 жовтня, «ми прибрали цю заяву, бо вона не відображає тієї думки, яку він хотів висловити». Видання також зауважує, що в інтерв’ю Гуґ перелічив факти і спостереження, які зафіксували працівники місії.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні почала роботу 21 березня 2014 року на підставі запиту від уряду України до ОБСЄ і консенсусного рішення всіх 57 країн-учасниць ОБСЄ. СММ – це неозброєна цивільна місія. Її мандат поширюється на всю територію України, але Росія не допускає місію до окупованого нею українського Криму. Найпомітніша частина роботи місії – в зоні російської гібридної агресії на Донбасі.

Її основні завдання – це неупереджено і об’єктивно спостерігати та звітувати про ситуацію в Україні, а також сприяти діалогові між усіма сторонами конфлікту на сході України. Водночас у складі місії, в тому числі й серед спостерігачів на Донбасі, є і громадяни Росії, яка в Україні визначена як держава-агресор. Місія вже не раз зазнавала критики, її звинувачували у проросійській позиції. СММ ОБСЄ відкидає такі звинувачення.