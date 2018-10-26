Із інтерв’ю представника ОБСЄ зняли слова, що докази участі Росії в подіях на Донбасі не зафіксовані

Із інтерв’ю чільного представника в Україні Організації з безпеки і співпраці в Європі Александра Гуґа зняли його заяву про те, що місія ОБСЄ не зафіксувала на Донбасі прямих доказів залучення Росії до подій у регіоні.

Як мовиться в редакційній дописці до інтерв’ю заступника голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні у виданні Foreign Policy, датованій 25 жовтня, «ми прибрали цю заяву, бо вона не відображає тієї думки, яку він хотів висловити». Видання також зауважує, що в інтерв’ю Гуґ перелічив факти і спостереження, які зафіксували працівники місії.

У первісній версії інтерв’ю, яке вийшло 24 жовтня, на запитання «Яка офіційна позиція ОБСЄ щодо залучення Росії до подій на сході України?» Александр Гуґ відповів: «Якщо питання про те, що ми бачили на місцях, то ми не бачили прямих свідчень».

Але далі він перелічує низку таких свідчень, які зафіксувала місія: «Ми бачили, як автоколони виїжджають із України і в’їжджають в Україну ґрунтовими дорогами посеред ночі в місцях, де офіційних пунктів перетину кордону немає… Ми бачили деякі конкретні різновиди озброєнь, які ми детально описували, включно з обладнанням для радіоелектронної боротьби. Ми говорили з полоненими, яких полонили українські війська і які заявляли, що є військовослужбовцями Збройних сил Росії, що воюють в Україні на ротаційних засадах. Ми бачили людей із прикметними знаками Російської Федерації» – і в цей момент Гуґ заявляє, що «такі куртки можна купити де завгодно» і що спостерігачі бачили прикметні знаки не тільки Росії, а й Німеччини, Іспанії й інших країн.

У версії 25 жовтня слова «ми не бачили прямих свідчень» замінені на трикрапку.

Заява Гуґа викликала значну реакцію в інтернеті і соцмережах: проукраїнські користувачі засуджували її, проросійські вихваляли.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні почала роботу 21 березня 2014 року на підставі запиту від уряду України до ОБСЄ і консенсусного рішення всіх 57 країн-учасниць ОБСЄ. СММ – це неозброєна цивільна місія. Її мандат поширюється на всю територію України, але Росія не допускає місію до окупованого нею українського Криму. Найпомітніша частина роботи місії – в зоні російської гібридної агресії на Донбасі.

Її основні завдання – це неупереджено і об’єктивно спостерігати та звітувати про ситуацію в Україні, а також сприяти діалогові між усіма сторонами конфлікту на сході України. Водночас у складі місії, в тому числі й серед спостерігачів на Донбасі, є і громадяни Росії, яка в Україні визначена як держава-агресор. Місія вже не раз зазнавала критики, її звинувачували у проросійській позиції. СММ ОБСЄ відкидає такі звинувачення.