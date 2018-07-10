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Получить паспорт гражданина Украины могут и жители оккупированной территории. Особенно актуальна эта проблема сейчас, во время дополнительной сессии внешнего независимого оценивания. Ведь теперь паспорт гражданина Украины в форме пластиковой карты могут получить подростки в возрасте от 14 до 18 лет. ІD карта выдается на 4 года и бесплатно. Радио Донбасс Реалии подготовило шпаргалку – как школьникам из временно неподконтрольных территорий получить украинские документы.

Куда обратиться?

Если вы проживаете и имеете регистрацию на территории, которая сейчас стала оккупированной, то можете обратиться в любой подконтрольный Украине населенный пункт Луганской и Донецкой области. В таком случае, «справка» переселенца не понадобится.

Если же вы выехали за пределы Луганской и Донецкой областей, то должны подавать документы в территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины, расположенное по месту вашей регистрации в качестве внутренне-перемещенного лица. С адресами можно ознакомиться на сайте Миграционной службы Украины.

Какие документы нужны?

Подготовьте оригинал и копию свидетельства о рождении, идентификационный код и справку переселенца. Кроме того, вам понадобится паспорт одного из родителей или законного представителя, который является гражданином Украины. Также, чтобы подтвердить ваши родственные отношения, у родителей могут попросить свидетельство о браке или смене фамилии. И не забудьте документы, которые подтверждают регистрацию вашего места жительства до 2014 года.

Если ваш паспорт был потерян или украден, то к прошлому перечню документов понадобится еще заявление в правоохранительные органы, выписка из Единого реестра досудебных расследований, решение суда об установлении личности, а также квитанция об оплате административного сбора.

И это все?

В Миграционной службе вы заполните анкету, после чего оцифруют снимок вашего лица, подпись и отпечатки пальцев, но только по согласию родителей или законных представителей.

При подаче документов вы обязаны присутствовать. Исключение для переселенцев только в трех случаях: не может передвигаться самостоятельно (по состоянию здоровья), находится на стационарном лечении в учреждениях Министерства здравоохранения закрытого типа, отбывает наказание в учреждениях исполнения наказаний на подконтрольной Украине территории.

В таком случае, обратившись к Миграционной службе, вы получите паспортные услуги по месту нахождения.

Сколько стоит оформление паспорта?

Если вы получаете паспорт впервые, то такая услуга предоставляется бесплатно. При потере паспорта и получении нового вы заплатите административный сбор в размере 279 гривен.

Время: когда обращаться, сколько ждать?

Паспортный документ в форме карточки выдается по достижению четырнадцатилетия. У вас есть ровно месяц со дня рождения, чтобы обратится в миграционный центр. Документы рассматриваются не более 20 дней.

Если в 14 лет вы получили паспорт гражданина Украины ІD-образца, то будьте готовы заменить его в 18 лет, а далее он выдается на срок 10 лет.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)