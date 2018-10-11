(Друкуємо мовою оригіналу)

Вам исполнилось 25 или 45, и нужно вклеить новое фото в паспорт. Все просто: идете в паспортный стол по месту регистрациии и делаете это. Но все на порядок сложнее, если вы живете на оккупирвоанной территории. Время идет, паспорт становится недействителен, а чтобы его обновить, нужно ехать «на свободу». Что делать, чтобы безболезненно вклеить фотографию и не проходить процедуру идентификации личности при получении документа?

Сабина – переселенка из Горловки. Больше трёх лет девушка прожила с недействительным паспортом: когда она, наконец, смогла выбраться на подконтрольную Украине территорию, вклеивать новое фото в паспорт ей отказались.

«Когда нужно было получать паспорт, начались военные действия, поэтому, когда исполнилось 25 лет, было некуда идти и вклеивать фотографию. По семейным обстоятельствам я не могла выехать. Когда уже выехала к своему отчиму в Полтавскую область, то там подала заявление на вклейку фотографии», – рассказывает Сабина.

Но спустя месяц ей позвонили из паспортного стола и сообщили, что вклеить фотографию не могут, так как есть сомнения в ее личности. Чтобы установить, что паспорт действительно её, нужно было писать на оккупированную территорию.

«Мы написали запрос, нашли меня в списках избирателей, что я гражданка Украины и имею право голосовать. Но у меня свидетельство о рождении узбекское. Мама умерла, а братьев и сестёр у меня нет, получается, что и подтвердить мою личность некому», – рассказывает Сабина.

По её словам, в паспортном столе ей сказали, что отчим не является родственником по документам и не может подтвердить её личность. Подтвердить личность Сабины должны были трое свидетелей – родственников.

Забрали паспорт, а временного удостоверения не дали

После нескольких месяцев попыток получить паспорт Сабина обратилась на горячую линию организации «Восток СОС», где девушке посоветовали обратиться в Миграционную службу и написать заявление о затягивании выдачи. Кроме того, в ходе консультаций с юристами выяснилось, что, забрав паспорт, Сабине не выдали временного удостоверения личности. Спустя несколько месяцев консультаций, обращений и написания жалоб, девушке позвонили из паспортного стола и сказали забирать паспорт.

«Мне позвонил начальник паспортного стола и сказал, что паспорт готов. Когда я пришла его забирать, он спросил меня, кому я звонила. Заявлению я не стала давать ход. Главное, что мне вернули паспорт», – говорит Сабина.

Что делать в подобной ситуации?

Единого алгоритма восстановления документов или вклейки фотографий нет, говорит юрист благотворительного фонда «Восток СОС» Богдан Мельникович. По несколько месяцев могут не вклеивать фотографию из-за изменений в законе про Единый демографический реестр, который предполагает возможность проведения идентификации личности. Как раз на это и даётся два месяца. А вот что касается ситуации с невыдачей временного удостоверения личности при изъятии паспорта, то многие люди просто не знают, что его должны выдавать.

«До сих пор приказ, который регулирует выдачу паспортов-книжечек (хотя они сейчас и не выдаются, но они действуют), содержит в себе нормы, которые регламентируют порядок вклейки фотографий. В том числе, там есть положение о выдаче временного удостоверения личности. Люди просто не знают о такой возможности. И пользуясь незнанием людей, работники миграционной службы их не выдают».

Итак,

1. Если у вас забрали недействительный паспорт — требуйте в миграционной временное удостоверений личности.

Юристы советуют не допускать ситуаций, когда истекает время на вклейку фото. Кроме того, поможет с идентификацией вашей личности наличие загранпаспорта, сведения из которого уже внесены в реестр.

«Сейчас выдача любых паспортов сопровождается внесением всех данных в соответствующие электронные реестры. И когда человек обратится за вклейкой фотографии, у него будет второй документ, который подтверждает личность, во-вторых, все необходимые ведомости есть в этой системе», – говорит Мельникович.

Таким образом, второй совет:

2. Старайтесь вклеивать фото вовремя

Кроме того, помогут установить личность получающего паспорт не только родственники. В качестве трёх свидетелей можно привести и сослуживцев по работе: главное, чтобы было документальное подтверждение, что все являются или являлись работниками одного предприятия. Ещё один способ – банковские документы. Выдержки из счетов, оформления карт или кредитов.

Совет третий:

3. Соберите другие документы, а лучше – сделайте себе загранпаспорт

Сейчас есть возможность при завершении срока действия паспорта получить Id-карту, данные из которой будут в едином реестре, как и при получении заграничного паспорта. И при потере или порче документа восстановить его будет гораздо проще.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)