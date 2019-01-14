(Друкуємо мовою оригіналу)

Куда вывозится уголь с неподконтрольных территорий? Зачем гетьман Украины Богдан Хмельницкий объединялся с Москвой? Поглотит ли Россия Беларусь? И как Украина помогает своим гражданам в ОРДЛО? Эти темы обсуждали жители Донбасса в эфире Радио Донбасс.Реалии. Из-за войны между двумя частями региона прошла не только линия фронта, но и информационная граница. Проект Радио Свобода – Радио Донбасс.Реалии – работает без линии разграничения: нам звонят и пишут жители как подконтрольной, так и неподконтрольной украинской власти части Донбасса.

Звоните нам по бесплатному номеру 0-800-300-403 по будням с 17:00 до 18:00 – в прямой эфир, в неэфирное время – на автоответчик. Пишите нам в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook или на электронную почту Donbas_Radio@rferl.org

О вывозе угля из ОРДЛО

Олег: «Что сейчас с шахтой, в которой проводили ядерный взрыв? Насколько я знаю, там не откачивается вода. Это же наверняка может повлиять на другие угольные пласты, да и на весь Донбасс. Не случится ли так, что на Донбассе начнут добывать радиоактивный уголь?»

Михаил Иванович, Волноваха: «У нас в Волновахском районе проблемы с углём. Я инвалид, уже четвертый год не получаю уголь. Неужели его нет? Почему уголь поступает на тепловые станции Киевской области, а здесь его нет».

О российско-белорусских отношениях

Россия спокойно может напасть на Беларусь

​Денис, Луганск: «Беларусь для России – такая же сфера влияния, как и Украина. Россия спокойно может напасть на Беларусь».

Слушательница, Луганская область: «Как можно говорить о слиянии России и Беларуси, если у белорусов более высокий культурный уровень?»

Олег: «А не получится ли так, что на границе Белоруси внезапно появится «Новичок»? Ведь были и раньше случаи, когда неугодные власти внезапно умирали от сердечного приступа»

Ми теж були такі наївні, як і білоруси, і не вірили в напад Росії

​Геннадій, Луганщина: «Ми теж були такі наївні, як і білоруси, і не вірили в напад Росії. У нас же підтримка Росії була більша, ніж у Білорусі. Тому немає ніяких гарантій, що Росія не схоче поглинути Білорусь. Треба уважно слухати все, що говорять політики другого та третього ешелону з цього приводу. Та той же самий Жириновський».

О Переяславской раде

Слухач: «Хоч ми і не знаємо, про що була ця угода, але ж цікаво, з якого моменту ця угода втратила чинність? У 1927 році, коли зникла царська Росія, чи набагато раніше?»

Слухач, Лисичанськ: «Мої пращури, козаки, дуже чинили спротив, бо вони не сприйняли той договір між Москвою і Хмельницьким. До 1917 року тут були повстання. Козаки були проти, бо на Луганщину виселили багато старовірів із Росії, і старовіри попереджали козаків, що якщо з ними так вчинили, то козаків тим більше знищать».

​Слухач, Луганщина: «У мене є книга до 300-річчя родини Романових, і там якраз описується те саме «возз’єднання». І в цій книжці не пишеться про возз’єднання України з Росією. Просто Олексію Михайловичу були потрібні землі для дворян. А ще в цій книжці написано про те, що Богдан Хмельницький хотів розірвати цей договір, але не встиг, бо помер».

Росія – це країна, яка завжди бреше

​Людмила: «Тарас Шевченко не знав, що буде Голодомор і невиправдані втрати під час Другої світової війни, але дуже негативно охарактеризував Богдана Хмельницького щодо його «возз’єднання» України з Росією. А наслідки цього приєднання ми відчуваємо і сьогодні, коли відбувається російсько-українська війна. При тому, що Росія – агресор, а Україна – жертва. Росія ніколи не випустить Україну з під свого впливу. Недарма Росія і в царські часи, і в радянські – ставила пам’ятники Хмельницькому по всій країні. Росія – це країна, яка завжди бреше».

О феномене Зеленского

Роман: «Але ж Зеленський – актор. Хіба ж він придатний до політики? Як же він буде керувати народом і політиками?»

О помощи жителям оккупированных территорий

Слушатель: «Я уже 4 года живу на подконтрольной Украине территории, и паспорта у меня нет. Столкнулся с такой проблемой, что даже через суды не могу сделать паспорт гражданина Украины, так как в 2006 году меня посадили, а освободился я в 2015 году, когда уже шла война. Свидетельство о рождении и все документы, которые мне могут выслать с оккупированной территории, не признаются, так как там стоит «ДНРовская» печать. И уже долго хожу по судам».

Слушатель: «Я ВПЛ, уехал из Луганска в сентябре 2014 года, и после того ни разу в Луганске не был. Сначала жил под Полтавой, а потом переехал в Северодонецк. И стал вопрос как раз об этих карточках (пенсионное удостоверение – ред.). Надо было переоформлять пенсию, и к нам приехали из пенсионного фонда. Мы задали вопрос, как нам быть. Нам сказали, что нам их менять не нужно, а это касается только тех переселенцев, которые идут на пенсию сейчас. И не ясно, менять эту карточку или нет».

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Rаdio@rferl.org)