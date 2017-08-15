​Лист Януковича про введення в Україну російських військ виправдав Путіна перед ООН – Сергеєв

Колишнього постійного представника України при ООН Юрія Сергеєва допитали у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича. Його викликали як цінного свідка, який був присутнім тоді, коли представник Росії Віталій Чуркін демонстрував звернення Януковича про використання Збройних сили Росії на території України. Сергеєв розповів про дипломатичне закулісся подій лютого-березня 2014 року, коли Кремль розпочав анексію Криму.

Росія використала листа екс-президента Віктора Януковича для того, аби легітимізувати своє вторгнення до українського Криму. Про це під час допиту в Оболонському суді заявив дипломат Юрій Сергеєв.

Він розповів, що під час Ради безпеки ООН 28 лютого і 1 березня 2014 року представник Росії Віталій Чуркін аргументував вторгнення Росії до Криму «державним переворотом в Україні, який загрожує життю росіян у Криму».

Із нашого боку було чітко сказано, що це агресія. Я сказав про агресію під час закритого засідання. Мене підтримала низка тих, хто виступав

Таким чином, спершу Кремль планував використати на свій захист норму про гуманітарну інтервенцію, сказав Сергеєв. Для цього озвучили звернення про введення військ від Сергія Аксьонова – людини, яка називала у той час себе «прем’єр-міністром Криму».

«Із нашого боку було чітко сказано, що це агресія. Я сказав про агресію під час закритого засідання, але вперше публічно я сказав 1 березня. Мене підтримала низка тих, хто виступав», – сказав Сергеєв.

Утім, після того як представники інших держав-членів Ради безпеки ООН розкритикували позицію Москви, стратегія Росії змінилась, каже дипломат. Чуркін надалі аргументував вторгнення статтею 51-ю Статуту ООН про право будь-якої держави звернутися за допомогою.

І заяву Віктора Януковича використали саме як інструмент легітимізації військової агресії, свідчив тодішній постійний представник України при ООН. Для цього звернення було не лише зачитане і продемонстроване присутнім.

Делегація Російської Федерації надала йому статус офіційного документа Ради безпеки, додав дипломат.

«Хоча усім зрозуміло, що він нелегітимний президент, але це не має значення. Його використали як легітимного начебто президента. Я казав про те, яка була реакція від членів Ради безпеки ООН. Посол (Франції – ред.) Жерар Арно сказав про те, що заява дійсна – президент недійсний», – говорить Сергеєв.

Державний адвокат Януковича Віталій Мешечек упродовж допиту постійно повертався до попередніх свідчень Сергеєва. Їх він давав у січні у Нью-Йорку під час досудового слідства. І якби дипломат відмовився від своїх слів чи почав свідчити протилежне, йому могли би висунути звинувачення у наданні брехливої інформації слідству.

Скажімо, Мешечек питав, чи бачив дипломат підпис Віктора Януковича під заявою. Сергеєв відповів, що так. Тоді адвокат запитав, чому ж у січневому протоколі допиту сказано інше.

Юрій Сергеєв пояснив, що не бачив підпису під час засідання, адже був далеко від Чуркіна. Проте після того усі представники Радбезу ООН могли ознайомитись із документом, і він теж.

«Підпис там був. Те, що далі робила російська влада, це виправдання того, що вже відбулося. Це маніпуляції», – сказав дипломат.

Головуючий суддя Владислав Дев’ятко оголосив перерву в засіданні Оболонського суду до 10:00 17 серпня.

Після допиту колишній постійний представник України в ООН не вийшов до журналістів. Не спілкувався він і з представниками приватної юридичної фірми, яка захищає інтереси Віктора Януковича, – ті намагались вручити йому виклик на допит за позовами про Майдан та «замах» на життя екс-президента.

«Даними свідченнями сторона обвинувачення задоволена, проте коментувати їх не має права. Всю оцінку показів свідка надасть суд», – сказав прокурор відділу Головної військової прокуратури Руслан Кравченко.

Юридично справа про державну зраду Віктора Януковича досить проста, переконаний експерт-юрист Українського інституту майбутнього Денис Монастирський. В основі звинувачення є ключовий доказ – звернення екс-президента до Росії із закликом ввести війська до України. І щоби справа відбулась, потрібні ще покази свідків, зокрема, і екс-представника України при ООН Юрія Сергеєва, каже юрист.

Ми розуміємо, що, аби була доведена вина Януковича і це не викликало сумніву в європейських інстанція будуть допитані ще інші свідки

«Звичайно, ми розуміємо, що, аби була доведена вина Януковича і це не викликало сумніву в європейських інстанціях (у першу чергу, Європейського суду з прав людини) будуть допитані ще інші свідки», – каже Монастирський.

Водночас, якщо заяви адвоката про те, що сторона обвинувачення неякісно оформлює речові докази – правдиві, прокуратурі слід звертати більше уваги на найменші дрібниці справи.

«Якщо, в принципі, у цій справі небагато речових доказів, вони мають бути оформлені ідеально. Тим більше, розуміючи, що вже завтра вона може піти до Європейського суду з прав людини», – додав експерт.

На думку юриста, захист Януковича не змінюватиме тактики, і надалі звинувачуватиме Оболонський суд в утисках прав підозрюваного у державній зраді екс-президента. А тому Віктор Янукович навряд ще вийде на зв’язок із судом у цій справі, каже Монастирський.

Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко називав провадження про державну зраду Віктора Януковича своєю головною справою на посаді. І навіть озвучував, що вирок має бути цьогоріч до Дня Незалежності. І ці його слова захист екс-президента часто використовували як доказ політизованості справи.

Проте вже зараз очевидно, що до 24 серпня вироку не буде, і Луценку не слід взагалі ставити подібних дедлайнів, каже директор аналітичного центру «Політика» Микола Давидюк.

«Коли наші політики, чиновники, чи силовики, чи прокурори встановлюють дати, перше завдання юристів Януковича – щоби вони були порушені. А потім ще розганяти медіахвилю, мовляв, усе: у ці дати не вклалися – значить, справа розвалюється», – каже політолог.

На його думку, прокуратурі слід працювати на результат, адже країна і так третій рік чекає вироку у справі Януковича.