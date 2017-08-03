Суд погодився викликати Сергеєва на засідання у справі Януковича

Оболонський районний суд Києва погодився викликати як свідка дипломата Юрія Сергеєва на засідання у справі за обвинуваченням колишнього президента України Віктора Януковича у державній зраді.

Сторона обвинувачення звернулася до суду з клопотанням про допит колишнього постійного представника України при ООН Юрія Сергеєва як свідка.

На думку прокуратури, Сергеєв має відомості, що підтверджують звинувачення, висунуті Януковичу, оскільки «у 2014 році він обіймав посаду постійного представника України при ООН та був присутній на засіданні Ради безпеки ООН, на якому «Чуркін (на той час представник Росії при ООН – ред.) демонстрував звернення Януковича до президента Росії Володимира Путіна з проханням використання Збройних сил Росії на території України».

За даними прокуратури, Сергеєв, який проживає в США, з 12 серпня по 15 серпня перебуватиме в Україні.

У зв’язку з цим прокуратура попросила суд викликати Сергеєва на судове засідання 15 серпня.

Натомість захист Януковича заперечив проти задоволення цього клопотання, на думку адвоката, це затягує судовий процес.

Суд задовольнив клопотання прокуратури і призначив додаткове засідання у справі Януковича на 15 серпня на 14:00.

«Суд не вбачає будь-якого затягуваннясправи у зв’язку з цим клопотанням, оскільки це важливий свідок. Такпрокурор обґрунтував, що свідок перебуватиме тимчасово території України», – сказав головуючий суддя.

Крім того, суд оголосив перервуу цій справі до 10 серпня.

Наприкінці червня суд перейшов до заочного розгляду справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича.

Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року.

Екс-президент України, що втік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає.