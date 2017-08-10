Суд продовжив розгляд доказів у справі Януковича за підозрою про державну зраду

Оболонський районний суд продовжив розгляд справи щодо екс-президента України Віктора Януковича, за якою його підозрюють у державній зраді.

На цьому засіданні триває дослідження доказів. Зокрема, суд переглянув фрагменти відео із засідання російської Ради Федерації від 2014 року, коли там вирішували питання щодо спрямування військ в Україну, та розглянув звернення Віктора Януковича до російської влади.

Зараз у засіданні оголошено перерву.

Засідання 10 серпня відбувається після перерви на місяць, яку оголосили, аби державний захисник Віктора Януковича міг ознайомитися із матеріалами справи.

Оболонський районний суд Києва ухвалив рішення надати державного захисника Януковичу 6 липня. Це сталося після того, як підсудний відмовився від своїх захисників. Крім того, 5 липня Янукович в ефірі російських телеканалів заявив, що не хоче брати участь у судовому процесі над ним у справі про державну зраду. За його словами, він вважає результат суду «наперед визначеним», а сам суд – «профанацією».

Київський регіональний центр із надання безоплатної вторинної правової допомоги призначив колишньому президентові державного адвоката Віталія Мешечека. 12 липня суд надав новому адвокату Януковича три тижні на ознайомлення з матеріалами справи про державну зраду й оголосив перерву в засіданні. За словами суддів, справа налічує 19 томів із боку обвинувачення і два томи з боку захисту.

29 червня суд перейшов до заочного розгляду справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича.

Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року.

Екс-президент України, що втік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає.