Суд оголосив до 10 серпня перерву у розгляді справи Януковича

Оболонський районний суд Києва оголосив перерву до 10 серпня у розгляді справи за обвинуваченням колишнього президента України Віктора Януковича у державній зраді.



Перед цим державний адвокат Віталій Мешечек просив суд оголосити перерву і надати йому місяць на вивчення матеріалів справи.

Крім того, у ході засідання адвокат Януковича просив суд звернутись до Росії по міжнародну правову допомогу, прокуратура заперечила. Суд відмовив у задоволені цього клопотання захисту Яуковича.

Оболонський районний суд Києва 6 липня ухвалив рішення надати державного захисника Януковичу. Це сталося після того, як підсудний відмовився від своїх захисників. Крім того, 5 липня Янукович в ефірі російських телеканалів заявив, що не хоче брати участь у судовому процесі над ним у справі про державну зраду. За його словами, він вважає результат суду «наперед визначеним», а сам суд – «профанацією».

Київський регіональний центр із надання безоплатної вторинної правової допомоги призначив колишньому президентові державного адвоката Віталія Мешечека. 12 липня суд надав новому адвокату Януковича три тижні на ознайомлення з матеріалами справи про державну зраду й оголосив перерву в засіданні. За словами суддів, справа налічує 19 томів із боку обвинувачення і два томи з боку захисту.

29 червня суд перейшов до заочного розгляду справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича.

Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року.

Екс-президент України, що втік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає.