Мінфін: суд у Лондоні тимчасово зупинив виконання рішення щодо «боргу Януковича»

Високий суд Лондона зупинив виконання рішення щодо судового спору України з Росією стосовно боргу в три мільярди доларів, які уряд колишнього президента України Віктора Януковича позичив в останні місяці перебування при владі. Як повідомляє Міністерство фінансів України, суд за пропозицією Києва зупинив виконання рішення до розгляду апеляції, поданої українською стороною.

«Міністерство фінансів із задоволенням повідомляє, що Суд прийняв позицію України й ухвалив подальше зупинення виконання судового рішення до завершення розгляду апеляційної скарги України. Важливим також є те, що на цьому засіданні англійський Суд підтвердив, всупереч спробам Росії встановити обтяжливі умови для здійснення прав України на апеляцію, що Україні було надано безумовний дозвіл на оскарження рішення до Апеляційного суду. Дійсно, у своєму останньому рішенні суддя Блер визнав, що це є саме тим випадком, коли виконано порогові умови для надання дозволу на апеляцію, а саме – апеляція має реальні шанси на успіх», – йдеться в заяві Мінфіну від 26 липня.

23 червня Міністерство фінансів України заявило, що подало апеляцію на рішення Високого суду Лондона щодо судового спору з Росією стосовно «боргу Януковича». Слухання апеляції попередньо призначено на другу половину січня 2018 року.

Високий суд Лондона 29 березня постановив розглянути в прискореному порядку позов Росії до України щодо боргу в три мільярди доларів. Українська сторона вимагала повного процесу і переконувала, що пришвидшене судове рішення щодо російського позову до України було б невідповідним.

У грудні 2013 року тодішній президент України Віктор Янукович домовився з президентом Росії Володимиром Путіним, що Росія надасть Україні кредит на 15 мільярдів доларів через розміщення українських цінних паперів, які викупить Москва. Невдовзі перша частина цих облігацій на суму 3 мільярди доларів була розміщена на Ірландській фондовій біржі, і її й викупила Росія.

Упродовж осені 2015 року Україна узгодила реструктуризацію своїх боргових зобов’язань, включно зі списанням частини їх, із більшістю зі своїх приватних кредиторів – крім Росії, яка не погодилася на умови. Москва вважає, що цей борг є суверенним боргом української держави. Київ наполягає, що це приватний борг колишньої української влади й відтак має бути реструктурований на загальних підставах. Попередній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк у грудні 2015 року заявив, що Київ запроваджує мораторій на виплату боргу перед Росією на 3 мільярди доларів, який узяв колишній президент Віктор Янукович за два місяці до втечі. Яценюк заявив тоді, що Київ готовий до судової процедури з російською стороною.

Росія звернулася з позовом до України про стягнення цих коштів до Вищого суду Англії, бо українські облігації, які вона викупила, були випущені за англійським правом. Україна виступила із запереченням проти цього позову.