Держзахисник Януковича може отримувати вказівки від його адвокатів – Титич

Розгляд справи по суті про державну зраду екс-президента Віктора Януковича перенесли на 10 серпня. Наданий йому державний захисник Віталій Мешечек попросив більше часу на ознайомлення з томами провадження. Утім, він встиг, хоч і безуспішно, поклопотати про звернення до Росії щодо міжнародної правової допомоги. А сторона обвинувачення наполягла на допиті дипломата Юрія Сергеєва як свідка.

Після того, як адвокати Віктора Януковича заявили про вихід із процесу на прохання підзахисного, екс-президент отримав представника від держави – Віталія Мешечека. Останні три тижні він мав час, щоб ознайомитись із численними томами справи про державну зраду. Утім, під час засідання Мешечек попросив подовжити час для ощнайомлення з матеріалами справи, виявився не готовим розглядати питання по суті.

«Щоб суд дав мені можливість, додатковий час на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, частина яких мною не досліджена, не проаналізована. Це томи з першого до двадцять восьмий», – сказав адвокат Мешечек.

Також держадвоката Януковича цікавило інше: він, як і група приватних адвокатів Януковича на чолі з Віталієм Сердюком, клопотав про звернення до Росії в рамках міжнародної правової допомоги. Мовляв, лише в такий спосіб можна закликати президента-втікача вийти на зв’язок із судом.

Проте головуючий суддя Владислав Дев’ятко вкотре відкинув цю ініціативу. Адже Януковича звинувачують у державній зраді саме на користь інтересів Росії, тож закон дозволяє в такому випадку не звертатись до Москви щодо співпраці, сказав він.

Сердюк: Мешечек представляє інтереси Януковича незаконно

Водночас приватні адвокати Януковича відмовляються публічно називати колегу, наданого Центром безоплатної правової допомоги, своїм союзником. Сердюк вважає участь Мешечека в процесі незаконною.

По-перше, каже Віталій Сердюк, Оболонський суд не залучив Януковича до процесу, а отже, і захищати немає кого. А без підзахисного адвокат не може брати участь у засіданнях.

По-друге, до участі адвоката безоплатної правової допомоги є низка законодавчих вимог.

«Він має упевнитись, що немає інших адвокатів, залучених, згідно з договором, у процес. Він має скласти протокол першої зустрічі з клієнтом і з’ясувати його позицію. Починаючи з того, визнає чи не визнає клієнт вину у вчиненні злочину», – сказав Сердюк.

Сам Мешечек під час судового засідання заявив, що не може зв’язатись із екс-президентом і не обговорював із ним деталі справи.

«Можливості з ним зв’язатися немає. Буду намагатися», – сказав наданий державою захисник.

Лінія захисту Януковича: як це працює

Схоже на те, що новий захисник Віталій Мешечек послідовно продовжує лінію захисту, закладену Віталієм Сердюком, каже адвокат родин Небесної сотні, координатор Ради доброчесності Віталій Титич.

З одного боку, незалежно від того, чи він є найнятим чи наданим державою захисником, Мешечек уміло використовує хиби прописаної саме генпрокурором Юрієм Луценком заочної процедури. Саме з ініціативи слідства було створено прецедент, коли суд у Ростові-на-Дону допоміг екс-президентові виступити свідком по відеозв’язку в справі про розстріли на Інститутській, каже він.

Тож тепер у справах, де Янукович є головним фігурантом, його адвокати послідовно наполягають звертатися до Росії. А професія Мешечека вимагає не йти проти інтересів клієнта, тож не дивно, що й він порушив тему міжнародної правової допомоги, говорить Титич.

Мешечек ще й заявив, що не говорив із підзахисним. Сердюк же наполягає, що не може адвокат представляти інтереси клієнта, не знаючи його позиції і без його на те згоди.

Дійсно, Європейський суд прав людини (ЄСПЛ) може мати в такому випадку зауваження до судового процесу щодо недотримання прав людини, говорить Титич. І були прецеденти, що ЄСПЛ скасовував через це винесене рішення іншої інстанції:

«Акцент суд (ЄСПЛ – ред.) робить на те, що обвинувачений має знати, у чому його обвинувачують, він має мати доступ через свого адвоката і брати участь. Тоді провадження вважається таким, що відбулось відповідно до умов конвенції», – сказав Титич.

І Мешечек використовує ці зачіпки для «примітивної, але дієвої технології» захисту клієнта, каже Титич.

«І моя така суб’єктивна оціночна думка: ця технологія реалізована спільно із захистом Януковича. І цей захисник дуже радий, що веде цю справу. Він отримує вказівки не від Віктора Януковича, а від Віталія Сердюка, це очевидно», – додав юрист.

Суд спробує допитати дипломата Сергеєва

Розгляд справи Януковича, хоч і визначився за кілька місяців із заочною формою процесу, все ж розгортається дуже повільно. Віталію Мешечеку надали ще тиждень на ознайомлення зі справою.

Екс-президент тим часом поскаржився у ГПУ та НАБУ на заанґажованість і некомпетентність служителів Феміди, вимагаючи притягти їх до відповідальності. Натомість судді Владислав Дев’ятко, Максим Титов і Костянтин Валасатія раз за разом розглядають однотипні клопотання захисту і не беруть самовідвід. Прокуратура ж заявляє про затягування справи і сподівається на розгляд по суті.

Нові обставини можуть розкритися, коли суд допитає як свідка на позачерговому засіданні 15 серпня колишнього постійного представника України при ООН Юрія Сергеєва. Дипломат зараз проживає у Сполучених Штатах і буде в Україні 12-15 серпня.

Прокуратура вважає, що Сергеєв має дані, які підтверджують звинувачення Вікторові Януковичу, оскільки «у 2014 році він був присутній на засіданні Ради безпеки ООН, на якому «Чуркін (на той час представник Росії при ООН – ред.) демонстрував звернення Януковича до президента Росії Володимира Путіна з проханням використання Збройних сил Росії на території України».

Наступне засідання в справі про державну зраду Віктора Януковича відбується о 10:00 10 серпня. А о 14:00 15 серпня Оболонський суд допитає дипломата Юрія Сергеєва.