Історичний допит: вперше свідчить чинний президент і вперше в суді оглядали тіла жінок

В суді у справі Віктора Януковича допитали двох важливих свідків: президента України Петра Порошенка та постійного представника України при ООН Володимира Єльченка. Допит Володимира Єльченка тривав довше і відбувався за особистої присутності, а от Петро Порошенко свідчив по відеозв’язку з Банкової. Саме засідання запам’яталось ще й посиленими заходами безпеки, особливо щодо жінок – їх просили роздягнутися в окремій кімнаті.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=//soundcloud.com/radiosvoboda/storichniy-dopit-vpershe-svdchit-chinniy-prezident-vpershe-v-sud-oglyadali-tla-zhnok">SoundCloud</a>

​

Ретельна увага на вході до суду прикута саме до жінок. Три етапи контролю і на кожному з них журналісток просять або зняти верхній одяг, або пройти в окрему кімнату й показати, що на тілі немає написів.

Перевіряють жінки-поліцейські. Як згодом стає відомо, намагаються попередити провокації Femen і таки затримують одну особу.

У Національній поліції посилений огляд жінок-відвідувачок Оболонського районного суду Києва називають «вимушеним».

«Вочевидь, це звична ситуація, тому що це перша особа держави, яка перебуває під захистом. І такі заходи захисту є вимушеними», – пояснив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

Свідчення Єльченка

Першим свідчив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко. Він говорив про події захоплення Криму, тоді він був послом України в Росії. Заявляє, що на жодну ноту протесту Росія тоді не відповідала і жодним чином не пояснювала своїх дій.

Володимир Єльченко пояснив, як так вийшло, що один із основних доказів сторони обвинувачення – лист Януковича, який демонстрував представник Росії при ООН, був розповсюджений без підпису.

«Російська делегація письмово звернулася до секретаріату ООН з проханням розповсюдити заяву Януковича як документ Ради безпеки ООН. Однак, надіслана в додатку до листа пана Чуркіна, була просто текстом, без підпису, на відміну від документа, який російський постійний представник демонстрував на засіданні. Тобто документом є саме фотокопія заяви із підписом», – підтвердив Єльченко.

Він додав, що на сайті ООН часто документи публікуються без підпису, але із позначкою, що він є підписаний.

Допит Порошенка

Петра Порошенка допитували не особисто, а через відеозв'язок. Підставою став лист від Адміністрації президента, який зачитав прокурор. Про допит по скайпу просили через напружений графік президента і необхідні заходи безпеки. До того ж, допит обмежили в часі – півтори години відводилося для запитань Петру Порошенкові від обох сторін, що обурило адвокатів Віктора Януковича.

Суд пообіцяв віддати вдвічі більше часу для запитань адвокатів, але зрештою допит був перерваний на 20-і хвилин раніше.

Петро Порошенко розповів про те, як відвідував Крим під час підготовки до незаконного «референдуму» і відповідав на запитання адвокатів щодо припинення президентських повноважень Януковича.

«Сторона захисту ставить питання щодо дострокового припинення повноважень. Мені невідома наявність такого документа. Можу наголосити, що в зв'язку з відсутністю президента, самоусунення або інших причин, рішенням Верховної Ради обов'язки покладаються на голову Верховної Ради», – пояснює президент.

Він додав, що якщо в когось були сумніви щодо законності цього документа, була можливість оскаржити його в Конституційному суді до проведення виборів.

Хто зірвав допит президента?

Адвокати почали засипати Порошенка правовими запитаннями щодо тлумачення законів та Конституції – їх суд відхиляв. Ці запитання суддя може розглянути в нарадчій кімнаті і вирішити, чи порушувався закон, чи ні – така була аргументація. А от після цього запитання суд перервав допит президента України.

«Чому в той час, коли Ви перебували в зимовій відпустці і ніхто не знав, де Ви перебуваєте протягом тижня, не було прийнято жодних постанов про ваше самоусунення?» – спитав адвокат Віталій Сердюк про цьогорічну відпустку президента Порошенка.

Адвокати Януковича були обурені таким фіналом і називають дії суду «подвійними стандартами». Захист планує ініціювати повторний допит Петра Порошенка і сподіваються, що їм виділять більше часу для цього.

А от прокурори наголошують, що перервали допит президента України саме через недолугість запитань від адвокатів Януковича.

Ми всі були свідками, як сторона захисту побоялась ставити питання свідку – президенту України. Жодних запитань по суті

«Сьогодні ми всі були свідками, як сторона захисту побоялась ставити питання свідку – президенту України Петру Олексійовичу. Жодних запитань по суті та підтверджень правової позиції як захисників, не маючи будь-яких підтверджень, що спростовували б докази обвинувачення, вони просто побоялись ставити запитання даному свідку і зірвали весь процес», – наголосив прокурор Генпрокуратури Максим Крим.

У Генпрокуратурі заявили, що свідки з боку обвинувачення закінчилися і далі суд має переходити до допиту свідків сторони захисту Віктора Януковича. Хто будуть ці перші їхні свідки, поки не відомо, адвокати їх наразі не називали.

Допит чинного президента як свідка в судовому процесі є фактом, який увійде в історію, на це звернув увагу головуючий суддя ще на початку засідання.

«Вперше за історію Радянського Союзу, пострадянських країн та незалежної України ми зможемо допитати чинного президента як свідка», – відповів суддя Владислав Дев’ятко на прохання захисту Януковича про перенесення допиту і заперечення щодо відео-конференції.