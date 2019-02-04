Луценко заявив, що слідство у справі Майдану завершене

Генеральний прокурор Юрій Луценко наголошує, що слідство у справі Майдану завершене. Про це він заявив на брифінгу у Верховній Раді 4 лютого.

«Я підтверджую, я був правий: справа про віддачу злочинних наказів про розстріли мирних демонстрантів Януковичем, Захарченком, Якименком і рядом їхніх підлеглих, всі слідчі дії завершені. Я керуюся при цьому рапортом прокурора у цій справі. І після рішення парламенту про поновлення принципу заочного слідства, яке зникло після створення ДБР, у цій справі буде офіційно оголошено про завершення слідства і передано спочатку на ознайомлення з матеріалами, а потім до суду», – підкреслив генпрокурор.

Він сподівається, що вже цього тижня профільний комітет парламенту розгляне необхідні поправки і прийме «відповідальне рішення».

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення тодішньої влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.