Ландшафт Інститутської до вироку у справі Небесної сотні змінювати не варто – Горбатюк

Генпрокуратура не забороняла будівництво музею Революції гідності на вулиці Інститутській у Києві, заявив у коментарі Радіо Свобода начальник Департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк. Втім, на його думку, відтермінування будівництва варто подовжити до кінця судового розгляду справи Майдану.

Так очільник підрозділу, який відповідає за розслідування вбивств активістів Євромайдану, прокоментував заяву директора музею Революції гідності Ігоря Пошивайла про таку заборону.

Зволікання зі зведенням музею вже засудив директор Українського інституту пам’яті Володимир В’ятрович.

Горбатюк пояснює, що припис про заборону будівництва тимчасовий і пов’язаний зі слідчими діями.

«Була тимчасова заборона на зміну рельєфу і ландшафту вулиці Інститутської в місці вчинення вбивств у зв’язку з необхідністю завершення чи повторного проведення низки слідчих експериментів. І той же самий директор (музею – ред.) був на нараді, в тому числі з родинами Небесної сотні, слідчими, прокурором, де це питання обговорювалось, і де він висловив згоду», – зазначив він.

Слідчі дії у справі про розстріл активістів Небесної сотні тривають ще з 2014 року, проте частину з них треба було провести повторно через появу нових відео-доказів та за ухвалою суду.

«Більшість (слідчих експериментів – ред.) була проведена в 2014, 2015, 2016 роках. Після того з’являлось додатково відео, якого не було раніше, тому що окремі вбиті чи поранені – не було відеозапису моменту спричинення вбивств, тому проводилися додаткові, на підставі додаткових відеозаписів. Крім того, суд вже під час судового розгляду видав ухвалу про повторне проведення низки слідчих експериментів», – пояснює голова департаменту.

Водночас він висловлює переконання, що змінювати ландшафт Інститутської до того, як суд винесе остаточний вирок по справі Небесної сотні, не варто.

«Моя особиста думка – я не прокурор у справі – що варто би було не змінювати ландшафт до вироку справи в суді. Тому що, скажімо, адвокати підозрюваних (бо це справа по 20 лютого слухається), потім заявлять, що «вони це умисно зробили, щоб засудити наших підозрюваних, змінили ландшафт, тепер ми не зможемо нічого зробити». Але прокурори для себе вирішують, що їм цього достатньо», – сказав Горбатюк.

Окрім слідчих дій, додає Горбатюк, також триває створення точної 3D-моделі ділянки, на якій відбувалися події лютого 2014 року. Скільки саме часу потрібно для цієї роботи, він не уточнює.

«Коли цим займається один наш спеціаліст, це може бути до півроку, але, може, й швидше», – сказав олова Департаменту cпецрозслідувань ГПУ.

Музей Революції гідності має бути присвячений подіям на Майдані взимку 2014 року. Тоді в лютому внаслідок стрілянини з боку силовиків по активістах у центрі Києва загинули понад сто людей, їх згодом почали називати Небесною сотнею.

На конкурсі проектів музею перемогли архітектори з Німеччини. Переможців визначили в червні цього року.

На вулиці Інститутській у Києві є меморіальні плити на честь загиблих, а також хрест і портрети вбитих активістів. Меморіалу Героїв Небесної сотні як такого наразі немає.