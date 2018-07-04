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05 Липень 2018, Київ 01:52
Новини | Суспільство

Директор музею Революції гідності заявляє про заборону ГПУ будівництва на Інститутській

Вшанування Героїв Небесної сотні в Києві, 18 лютого 2018 року

Директор музею Революції гідності Ігор Пошивайло заявляє про отримання від департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури припису про заборону будівництва на Інститутській. Про це Ігор Пошивайло повідомив в ефірі «Громадського радіо».

За його словами, постанова ГПУ фактично заборонила будь-які архітектурні дії: від зміни об’єктів, заборони знесення малих архітектурних форм до заборони насаджень.

Наразі ГПУ цю заяву не коментувала.

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20 лютого був визначений переможець міжнародного конкурсу проектів меморіалу Героїв Небесної сотні. Ним став проект українських архітекторів: Ірини Волинець зі Львова і Марії Процик із Ротердама.

У лютому 2014 року в результаті стрілянини з боку силовиків по активістах у центрі Києва загинули понад сто людей, їх згодом почали називати Небесною сотнею. На вулиці Інститутській у Києві є меморіальні плити на честь загиблих, а також хрест і портрети вбитих активістів. Меморіалу Героїв Небесної сотні як такого наразі немає.

Силовики на вулиці Інститутській під час акцій протесту на Майдані, 20 лютого 2014 року
Силовики на вулиці Інститутській під час акцій протесту на Майдані, 20 лютого 2014 року

Крім того, триває розслідування обставин загибелі протестувальників на вулиці Інститутській у лютому 2014 року.

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