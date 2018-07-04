Директор музею Революції гідності заявляє про заборону ГПУ будівництва на Інститутській

Директор музею Революції гідності Ігор Пошивайло заявляє про отримання від департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури припису про заборону будівництва на Інститутській. Про це Ігор Пошивайло повідомив в ефірі «Громадського радіо».

За його словами, постанова ГПУ фактично заборонила будь-які архітектурні дії: від зміни об’єктів, заборони знесення малих архітектурних форм до заборони насаджень.

Наразі ГПУ цю заяву не коментувала.

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20 лютого був визначений переможець міжнародного конкурсу проектів меморіалу Героїв Небесної сотні. Ним став проект українських архітекторів: Ірини Волинець зі Львова і Марії Процик із Ротердама.

У лютому 2014 року в результаті стрілянини з боку силовиків по активістах у центрі Києва загинули понад сто людей, їх згодом почали називати Небесною сотнею. На вулиці Інститутській у Києві є меморіальні плити на честь загиблих, а також хрест і портрети вбитих активістів. Меморіалу Героїв Небесної сотні як такого наразі немає.

Крім того, триває розслідування обставин загибелі протестувальників на вулиці Інститутській у лютому 2014 року.