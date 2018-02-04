«Кожен з нас несе свою частку відповідальності за те, що відбувається в Україні» – Слабоспицький

Київ – Змінювати країну й модернізувати державу українці повинні, починаючи з себе. У цьому упевнений координатор «Громадського сектору Євромайдану» Олег Слабоспицький. Він також має свої рецепти, як зупинити міграцію молодих активних українців, що «знекровлює» суспільство, як вважають науковці. Своїми ідеями Слабоспицький ділиться з Радіо Свобода.

Те, що у цій державній системі відбувається і що спонукає багатьох талановитих і розумних юнаків і дівчат їхати з України – це зміна прізвищ

– Завдання «Громадського сектору Євромайдану» і під час Революції гідності, і нині – заохочення, долучення молодих українців до зміни системи державного функціонуванню. Тому що те, що у цій державній системі відбувається і що спонукає багатьох талановитих і розумних юнаків і дівчат їхати з України – це зміна прізвищ. На жаль, система не зламалась і далі працює, знищуючи ініціативи громадянського сектору, поширюючи корупцію тощо. Тож останні два роки ми з однодумцями зайнялись молодіжною політикою, щоб молоде покоління, яке має достатньо енергії та бажання зламати стару систему, врешті-решт, її зламало.

– Ламати можна еволюційно та революційно, який шлях пропонуєте молодим людям?

Відповідальність за проведення або ж провал реформ, за те, в якому напрямку рухатиметься наша держава, несе кожен з нас

– Давайте говорити про еволюційний шлях, шлях реформ. На цьому шляху ще не все втрачено: гляньте, в окремих державних, урядових установах запрацювали фахівці-вихідці з громадянського суспільства, з приватного бізнесу. Вони «пробивають» бюрократичну стіну, вони не зламались і не пристосувались, а отже, надія є. І до речі, відповідальність за проведення або ж провал реформ, за те, в якому напрямку рухатиметься наша держава, несе кожен з нас. І це те, про що я постійно повторюю молоді, з ким доводиться працювати чи спілкуватись.

– Що Ви маєте на увазі, коли кажете про роботу з молоддю?

Попри те, що в Україні маємо чимало людей, які хочуть, аби всі їхні проблеми вирішувала влада, які вважають в усіх проблемах винними виключно президента чи прем'єр, давайте вчитись відповідальності

– Я є головою Асоціації молодіжних центрів України, ми проводимо для молодих громадських активістів, для студентів семінари, щоб залучити їх до суспільного життя. Я їм пояснюю: попри те, що в Україні маємо чимало людей, які хочуть, аби всі їхні проблеми вирішувала влада, які вважають в усіх проблемах винними виключно президента чи прем'єр-міністра держави, давайте вчитись відповідальності. Тому що кожен з нас несе свою частку відповідальності за ситуацію у країні. Можна щодня сипати прокльонами на поліцію або прокурорів, мовляв, чому не покарали корупціонерів – а ви, друзі, самі хіба не носите цукерки лікарю чи викладачеві? Можна постійно лаяти корупцію у судах, а ви особисто ходили на суд, підтримували людей, яких вважаєте невинуватими?

– А Ви самі ходите на суди, які пов’язані з розстрілами на Майдані чи з іншими не менш резонансними справами?

– Так, нещодавно підтримував у залі суду київських архітекторів, яких неправомірно (на мою думку) заарештували за спробу привернути увагу киян до незаконної забудови історичного центру Києва (петиція на сайті Київської міської ради з проханням знести так звану «каплицю» УПЦ (Московського патріархату) біля фундаменту Десятинної церкви в Києві як «незаконну» зібрала 10 тисяч підписів; народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції Ігор Луценко передав прокуратурі дві заяви про злочин через будівництво біля фундаменту Десятинної церкви в Києві; заступник прокурора міста Києва Сергій Репецький зазначив, що «лише після цього прокуратура може щось робити, оскільки дозвіл на встановлення споруди надав сам Музей історії України» – ред.).

Ми з друзями виходили на пікет до Конституційного суду, вимагаючи скасувати так званий «мовний закон Ківалова-Колесніченка».

​Власне, я і намагаюсь на зустрічах з молоддю пояснити, наскільки важливою є особиста участь у мирних зібраннях, щоб відстояти свої права та уподобання. Я переконаний: більша частина змін, їхній напрям або результат для України залежать від тих, хто їх здійснює у повсякденному житті.

– Але, як бачимо, вистачає тих, хто замість пікетувати суд збирає речі та їде з країни. Як їх зупинити, переконати залишитись у країні?

Хочемо «розворушити» молодіжне середовище, навчити його працювати вдома

– Ми пішли європейським шляхом: одним з найкращих інструментів молодіжної політики в Європі є створення мережі молодіжних центрів у країні. На сьогодні наша команда провела більш як десять семінарів у всіх областях країни. Ми познайомили одне з одним більш як півтисячі юнаків і дівчат, навчаємо їх, як реалізувати себе вдома, на місцевому рівні. Якщо коротко, хочемо «розворушити» молодіжне середовище, навчити його працювати вдома. Ми радимо, як створити громадську організацію, розписати проекти та їхні бюджети; де шукати донорів, як налагодити співпрацю з місцевою владою і громадою, як шукати союзників тощо.