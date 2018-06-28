На конкурсі проектів музею Революції гідності перемогли архітектори з Німеччини

Архітектори з Берліна Ян Кляйхус та Йоханнес Креснер є авторами проекту музею Революції гідності, який переміг на конкурсі, організованому Міністерством культури України.

«Ми з того покоління, яке застало Німеччину і Берлін розділеними на дві частини. І тому ми розуміємо важливість революції. Без неї Німеччина була би нині зовсім іншою. Тому події в Україні ми пропустили через себе», – зауважив один з авторів проекту, що переміг, Ян Кляйхус.

Міністр культури Євген Нищук наголосив, що саме цей проект втілять на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві. Він називає цю споруду «Українським акрополем». Ян Кляйхус, зі свого боку, пояснив, що за задумом будівля стане такою собі вершиною, на яку підіймалися герої Майдану, і, зрештою, на яку підіймається кожна нація і окрема людина.

За проектом, який переміг, будівлю обрамлюватиме стилізований пандус, яким відвідувачі підійматимуться на верх будівлі й бачитимуть панораму міста. У нішах стін музею – будуть ті імпровізовані рукотворні пам’ятники героям Небесної Сотні, які спорудили люди на Майдані Незалежності.

Голова конкурсу проектів меморіального комплексу, заслужений архітектор Німеччини Матіас Зауербрух запевнив, що на етапі відбору проектів журі не знало ні імен, ні країн походження авторів – доки не обрало найкращу роботу.

20 лютого був визначений переможець міжнародного конкурсу проектів меморіалу Героїв Небесної сотні. Ним став проект українських архітекторів: Ірини Волинець зі Львова і Марія Процик із Ротердама.

У лютому 2014 року в результаті стрілянини з боку силовиків по активістах у центрі Києва загинули понад сто людей, їх згодом почали називати Небесною сотнею. На вулиці Інститутській у Києві є меморіальні плити на честь загиблих, а також хрест і портрети вбитих активістів. Меморіалу Героїв Небесної сотні як такого наразі немає.