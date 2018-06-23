Департамент спецрозслідувань Горбатюка трансформують, а не ліквідують – Сарган

Департамент спецрозслідувань ГПУ, очолюваний Сергієм Горбатюком, який займається, зокрема, справами Майдану, буде трансформовано у слідче управління, а не ліквідовано. Про це 23 червня на своїй сторінці у Facebook заявила речниця генпрокурора України Лариса Сарган.

«Департамент спецрозслідувань Сергія Горбатюка трансформується в слідче управління, а прокурори переходять в департамент процесуального керівництва. Такий варіант відокремлення процесуальних керівників від слідчих відбувається для приведення структури Генеральної прокуратури України у відповідність до чинного законодавства. Головне: в результаті реформування жоден слідчий чи процесуальний керівник у «справах Майдану» не буде ні звільнений, ні змінений. Тому Горбатюк і далі розслідуватиме всі справи Майдану», – написала Сарган.

Крім того, за її словами, «точно такої трансформації зазнає, наприклад, департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки (у народі – «департамент Кононенка-Грановського») та всі інші департаменти, в яких поєднане і слідство, і процесуальне керівництво».

Коли офіційно відбудеться реорганізація, буде повідомлення на сайті ГПУ по факту, додала вона.

22 червня депутат Верховної Ради України Мустафа Найєм висловив занепокоєння можливою ліквідацією департаменту спецрозслідувань у Генеральній прокуратурі: «генеральний прокурор готується підписати наказ фактично ліквідує департамент спеціальних розслідувань ГПУ, який займається розслідування справ Майдану. Керівник департаменту Сергій Горбатюк вже попереджений через своїх співробітників про звільнення з займаної посади в зв'язку з реорганізацією підрозділу. На останню нараду щодо реорганізації департаменту Горбатюка навіть не запросили».

Начальник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк раніше розповідав журналістам, що в Генпрокуратурі не інформують, як має відбуватися подальша робота, перед слідчими зараз стоїть вибір: чи продовжувати вести справи, чи подавати документи до ДБР.

Сергій Горбатюк озвучив один з варіантів, який, на його думку, є прийнятним: автоматичне переведення фахових працівників слідства в ГПУ до ДБР після завершення їхніх повноважень в Генпрокуратурі з подальшою атестацією за результатами роботи.

Водночас, директор Державного бюро розслідувань Роман Труба в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що він категорично проти можливості автоматичного переведення слідчих ГПУ до ДБР.

Він зауважив, що закон передбачає квотний режим прийняття на роботу працівників, а саме: до 30% слідчих, які до цього працювали в органах прокуратури, до 19% – слідчих, які працюють в інших державних органах і не менше 51% – це особи, які протягом останнього року не працювали на посадах слідчих.