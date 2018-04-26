Труба виступає проти можливості автоматичного переведення слідчих ГПУ до ДБР

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що він категорично проти можливості автоматичного переведення слідчих ГПУ до ДБР. Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Для того, щоб функціонувало Бюро на першому етапі, ми застосували процедуру переведення. Але перевили ми всього кілька працівників, щоб забезпечити мінімальну роботу на певних напрямках», – сказав він.

Труба уточнив, що переведення застосували лише до державних службовців, які працювали в інших державних органах і їхні посади стосувалися державної служби.

Він зауважив, що закон передбачає квотний режим прийняття на роботу працівників, а саме: до 30% слідчих, які до цього працювали в органах прокуратури, до 19% – слідчих, які працюють в інших державних органах і не менше 51% – це особи, які протягом останнього року не працювали на посадах слідчих.

«Постійно спілкуюся на засіданнях профільного комітету і про внесення таких змін від жодного депутата, особи, яка володіє правом законодавчої ініціативи, – я не чув», – додав керівник ДБР Труба.

Начальник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк раніше розповідав журналістам, що в Генпрокуратурі не інформують, як має відбуватися подальша робота, перед слідчими зараз стоїть вибір: чи продовжувати вести справи, чи подавати документи до ДБР.

Сергій Горбатюк озвучив один з варіантів, який, на його думку, є прийнятним: автоматичне переведення фахових працівників слідства в ГПУ до ДБР після завершення їхніх повноважень в Генпрокуратурі з подальшою атестацією за результатами роботи.

«Якщо в тебе не було порушень прав учасників процесу, якщо ти закінчив 10, 15, 20 справ або одну величезну, якщо в тебе немає жодних корупційних ознак, чому ти не можеш перейти автоматично?», – заявив Горбатюк.

Згідно з законом «Про Державне бюро розслідувань», зайняття керівних посад у Державному бюро розслідувань відбувається через відкритий конкурс.

Кожен з кандидатів, який має намір працювати слідчим в Державному бюро розслідувань, повинен пройти конкурсний відбір. Як зауважив керівник ДБР Роман Труба, це, згідно з порядком, три етапи: кваліфікаційний іспит, поліграф і співбесіда. Кандидат буде працювати лише тоді, коли пройде всі ці три етапи. Нині, до 3 травня, триває прийом документів від кандидатів на 219 посад центрального апарату ДБР.