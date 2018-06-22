Генпрокуратура хоче ліквідувати департамент Горбатюка – Найєм

Депутат Верховної Ради Мустафа Найєм висловив занепокоєння можливою ліквідацією департаменту спецрозслідувань у Генеральній прокуратурі.

«У нас зовсім погані новини. Генеральний прокурор готується підписати наказ фактично ліквідує Департамент спеціальних розслідувань ГПУ, який займається розслідування справ Майдану. Керівник департаменту Сергій Горбатюк вже попереджений через своїх співробітників про звільнення з займаної посади в зв'язку з реорганізацією підрозділу. На останню нараду щодо реорганізації Департаменту Горбатюка навіть не запросили», – написав депутат у Facebook.

За словами Найєма, формально знищення департаменту буде відбуватися шляхом розділення прокурорів і слідчих.

«Відділ процесуальних керівників департаменту Горбатюка буде приєднаний до загального департаменту процесуальних керівників під керівництвом заступника Генерального прокурора Юрія Столярчука. Слідчих департаменту готують перевести до складу Головного слідчого управління. Хто буде керувати їх роботою, на даний момент невідомо», – зазначає він.

Генеральна прокуратура ситуацію, описану Найємом, наразі офіційно не коментувала.

Начальник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк раніше розповідав журналістам, що в Генпрокуратурі не інформують, як має відбуватися подальша робота, перед слідчими зараз стоїть вибір: чи продовжувати вести справи, чи подавати документи до ДБР.

Сергій Горбатюк озвучив один з варіантів, який, на його думку, є прийнятним: автоматичне переведення фахових працівників слідства в ГПУ до ДБР після завершення їхніх повноважень в Генпрокуратурі з подальшою атестацією за результатами роботи.

Водночас, директор Державного бюро розслідувань Роман Труба в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що він категорично проти можливості автоматичного переведення слідчих ГПУ до ДБР.

Він зауважив, що закон передбачає квотний режим прийняття на роботу працівників, а саме: до 30% слідчих, які до цього працювали в органах прокуратури, до 19% – слідчих, які працюють в інших державних органах і не менше 51% – це особи, які протягом останнього року не працювали на посадах слідчих.