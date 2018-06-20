Український аналог американського ФБР планує почати «з чистого аркуша»

Брюссель – Українське Державне бюро розслідувань (ДБР), за очікуваннями, повинно розпочати свою роботу на початку осені. З огляду на те, що формування цього нового правоохоронного органу здійснюється в дуже стислі терміни – практично за рік – його керівник Роман Труба прибув на три дні до Брюсселя «озброїтися» досвідом та методиками створення аналогічних структур держав ЄС та, загалом, заручитися європейською підтримкою.

Робота нової правоохоронної структури – Державного бюро розслідувань – розпочнеться восени «з чистого аркуша», адже аналогів такого органу в історії України ще не було. Конкурсні набори персоналу ще тривають, тим часом, від Верховної Ради очікують змін до закону про Державне бюро розслідувань.

Як пояснює голова цього Бюро Роман Труба, саме від українських депутатів залежить, чи розпочнеться ця робота повноцінно, тобто, за участі оперативного підрозділу та із керівниками середньої ланки.

«Робимо все можливе, щоб депутати почули Державне бюро розслідувань, та щоб ми у вересні розпочали нашу роботу», – каже Труба.

Кримінальні провадження які вже перебувають в інших правоохоронних органах, на розгляд майбутнього Бюро братися не будуть. Пріоритетами своєї установи Труба вважає розслідування кримінальних справ топ-посадовців, працівників правоохоронних органів та військових злочинів.

Керівник українського аналогу американського ФБР, при цьому зауважує, що сподівається на те, що українські можновладці матимуть достатньо політичної волі для підтримки роботи Державного бюро розслідувань. Розраховує Роман Труба й на підтримку українського громадянського суспільства.

Водночас, одна з цілей, яку переслідує ця структура, – залишитися незалежною.

«Ми розуміємо, що для цього нам буде потрібна підтримка і громадянського суспільства, і міжнародних партнерів. Саме тому, я й прибув до Брюсселя. Виглядає на те, що поки що політичної підтримки ми не маємо, про що свідчить хоча б той факт, що Національне антикорупційне бюро отримало своє приміщення за місяць своєї роботи, а ми не можемо його отримати вже протягом семи місяців», – каже керівник ДБР, додаючи, що сподівається, що причиною цього є банальний брак знань та розуміння сутності очолюваної ним установи.

Ворогів у нас буде багато – Роман Труба

Водночас, з огляду на те, що створення Державного бюро розслідувань передбачено в рамках передачі слідчих повноважень від СБУ, ГПУ та Нацполіції, Роман Труба усвідомлює, що «палиці в колеса» можуть в його роботі вставляти й представники, вже давно існуючих українських правоохоронних органів.

«Звичайно, що ворогів у Державного бюро буде багато: не лише з боку тих категорій людей, справи яких ми розслідуємо, тобто, високопосадовців, але й працівників усіх правоохоронних органів, від яких ми забираємо частину повноважень. Тому, ми усвідомлюємо, що підтримки від них нам очікувати не слід. Тому на кожному кроці нашої діяльності, ми будемо прагнути до якнайбільшої незалежності», – каже голова новостворюваного відомства.

Ідея Державного бюро розслідувань полягає в тому, що воно буде проводити кримінальні провадження (окрім корупційних, бо цим займається НАБУ), в яких фігурують правоохоронці, судді та державні службовці вищого рівня (починаючи із заступників директорів департаменту), включно із злочинами, скоєними посадовцями НАБУ та Спеціальної антикорупційної прокуратури.

Водночас, саме від прокуратури ДБР остаточно перебере на себе функцію досудового (попереднього) слідства.

Нещодавно, Консультативною місією ЄС в Україні підписала угоду про співпрацю із Державним бюро розслідувань України.

На сайті КМЄС зауважується, що «в майбутньому очікується, що ДБР стане ключовим правоохоронним відомством, яке розслідуватиме злочини, вчинені вищими посадовими особами держави, у тому числі прокурорами та суддями. КМЄС запрошено допомогти якомога швидше запустити роботу цього нового відомства та забезпечити чесний та прозорий процес його формування».