Рада зробила перший крок до вирішення організаційних питань запуску ДБР

Верховна Рада схвалила за основу законопроект про внесення змін до законодавства щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань.

За це рішення проголосували 265 народних депутатів за мінімально необхідних 226.

Законопроектом пропонується вирішити комплекс організаційних та кадрових питань, пов’язаних із забезпеченням початку повноцінного функціонування Державного бюро розслідувань.

Зокрема пропонується уточнити місце перебування територіальних органів ДБР, встановити кваліфікаційні вимоги до директорів територіальних управлінь бюро, врегулювати питання притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників ДБР.

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В інтерв’ю Радіо Свобода очільник ДБР Роман Труба заявив, що запуск Державного бюро розслідувань затягують. Зокрема він розповів про те, що у Верховній Раді на розгляді перебувають «технічні законопроекти» щодо діяльності ДБР.

У Державному бюро розслідувань тривають конкурси на зайняття 701 посади: 27 – керівних посад (проводить зовнішня конкурсна комісія); 219 посад у центральному апараті ДБР і 455 – у семи територіальних управліннях. На посади у центральному апараті бюро подали 5090 пакетів документів.

У лютому Труба заявляв, що має намір запустити бюро до 1 вересня.

Державне бюро розслідувань – новий правоохоронний орган, створений для розслідування злочинів (у тому числі корупційних, не підслідних НАБУ) високопосадовців, суддів, співробітників Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, екс-президентів та членів уряду.