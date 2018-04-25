Директор Державного бюро розслідувань вважає, що запуск відомства затягують

Запуск Державного бюро розслідувань затягують. Такою думкою в інтерв’ю Радіо Свобода поділився очільник ДБР Роман Труба.

«Затягування в запуску Державного бюро розслідувань відчувається не лише щодо приміщення, а і, наприклад, щодо ухвалення проектів законів, які на цей час є у Верховній Раді. Ми всі розуміємо, що коли є погодження, коли є порозуміння фракцій – закони ухвалюються дуже швидко», – сказав Труба.

За його словами, ті законопроекти, які внесені до Верховної Ради, є технічними.

«Їх підтримують експерти, науковці і більшість парламентарів, проте вже значний період часу ми технічні норми не можемо провести через сесійну залу», – заявив Труба.

Наразі відомство розташовується в кількох кабінетах будівлі Кабінету міністрів України. За словами голови бюро, уже підписаний договір оренди приміщення для офісу відомства.

«На цей час розробляємо технічну документацію, а потім будемо проводити тендерні процедури щодо проведення ремонту. Затягування, на мій погляд, існує. За п’ять місяців можна було запропонувати приміщення, яке б в повній мірі задовольняло Державне бюро розслідувань. Цього зроблено не було», – сказав Труба.

Він зазначив, що це приміщення також не задовольняє в повній мірі потреби бюро.

«Тому робота на цьому не зупиняється, ми продовжуємо її і намагаємося знайти таке приміщення, яке на кілька десятків років зніме питання щодо його пошуку», ­– розповів голова ДБР.

У лютому Труба заявляв, що має намір запустити бюро до 1 вересня.

Державне бюро розслідувань – новий правоохоронний орган, створений для розслідування злочинів (у тому числі корупційних, не підслідних НАБУ) високопосадовців, суддів, співробітників Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, екс-президентів та членів уряду.