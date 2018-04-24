Директор ДБР Труба: ми не будемо підчищати роботу за іншими правоохоронцями

Державне бюро розслідувань має нести відповідальність лише за власні провадження, заявив директор Державного бюро розслідувань України Роман Труба в інтерв’ю Радіо Свобода.

У нього запитали, чи є загроза тому, що після початку діяльності ДБР справи Майдану, які веде Генеральна прокуратура, будуть втрачені чи розвалені.

«Впевнений, що суспільство не дасть змоги цьому відбутися (закриттю справ Майдану – ред.), крім того, думаю, що немає людини, яка б могла взяти на себе такі негативні рішення», – сказав Труба.

На його переконання, ДБР має розпочати роботу «з чистого аркуша».

«Ми повинні нести відповідальність за ті кримінальні провадження, які ми розпочали, які ми розслідували і які скерували до суду. Ми не будемо підчищати роботу за іншими правоохоронними органами. Ті органи, які розслідують кримінальні провадження до цього часу, які проводять розслідування протягом кількох місяців чи навіть років, повинні нести за якість цього розслідування відповідальність», – сказав Труба.

Він зазначив, що відповідно до законодавства, слідчі органів прокуратури протягом двох років проводять досудове розслідування тих кримінальних проваджень, які були ними розпочаті до 20 листопада 2017 року.

«Цей період, два роки, і той термін, протягом якого ці справи розслідувалися: загалом п’ять років – це той термін який дасть змогу завершити досудове розслідування будь-якої особливо складної справи. Тим більше, що передбачена заочна форма досудового розслідування і слідчі мають змогу скерувати справи до суду навіть за відсутності підозрюваного на території України», – заявив Труба.

Державне бюро розслідувань – новий правоохоронний орган, створений для розслідування злочинів (у тому числі корупційних, не підслідних НАБУ) високопосадовців, суддів, співробітників Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, екс-президентів та членів уряду.