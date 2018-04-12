ГПУ повідомила про підозру 3 суддям Апеляційного суду у «справі Майдану»

Генпрокуратура повідомила про підозру одному з колишніх заступників голови Апеляційного суду Києва і двом суддям цього суду.

Як повідомляє прес-служба, їх підозрюють у винесенні у лютому 2014 року завідомо неправосудної ухвали про відмову у задоволенні апеляційної скарги і залишення у силі ухвали щодо активіста Майдану.

За даними ГПУ, 24 січня 2014 року на бульварі Лесі Українки в Києві чоловіка затримали з декількома шинами в автомобілі і безпідставно притягнули до кримінальної відповідальності за нібито участь у масових заворушеннях.

Крім того, колишньому заступнику керівника Апеляційного суду інкримінується також і незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду.

Генеральна прокуратура розслідує кримінальні провадження щодо суддів і правоохоронців, причетних до протиправних дій стосовно учасників мирних акцій протесту в січні – лютому 2014 року.

У лютому керівник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк заявив, що правоохоронці розслідують понад 600 рішень судів проти активістів Євромайдану.