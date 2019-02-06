Правоохоронці відкрили справу про можливу державну зраду народного депутата Рибалки – Луценко

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрили кримінальне провадження стосовно народного депутата від Радикальної партії Сергія Рибалки. Йому інкримінують державну зраду, повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

«Так, це правда», – сказав Луценко.

Він додав, що не може коментувати справи інших правоохоронних відомств.

Сам депутат наразі не коментував відкрите проти нього провадження.

Сергія Рибалку називають одним із спонсорів Радикальної партії.