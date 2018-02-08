НАБУ готове працювати як «фортеця в облозі», але з антикорупційним судом

Національне антикорупційне бюро повернуло державі сотні мільйонів гривень за час своєї роботи, ще мільярди не дало розікрасти, йдеться у останньому звіті НАБУ. При цьому керівники НАБУ та антикорупційної прокуратури говорять про безпрецедентний тиск на них з боку влади. Але запевняють, що готові й надалі працювати в умовах ««фортеці в облозі». Утім, не це, а відсутність антикорупційного суду в Україні є головною перепоною для притягнення корупціонерів до відповідальності, стверджує керівник НАБУ Артем Ситник. Експерти, які відстежують діяльність НАБУ, бачать у його роботі як позитивну динаміку, так і певне падіння якості частини справ, викликане, імовірно, завантаженістю детективів. Зі свого боку, провладні депутати вважають НАБУ недостатньо ефективним, порівняно з Генпрокуратурою, і закликають антикорупційне відомство менше піаритися і більше працювати.

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Викрито 300 посадовців, які, з великим ступнем імовірності, причетні до корупції, 173 кримінальні справи щодо них надійшли до суду, такими є попередні результати роботи Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури від часу їхнього створення, ідеться у останньому звіті НАБУ.

Там мовиться, що завдяки діяльності цих установ державі повернули 250 мільйонів гривень, а ще вдалося запобігти розкраданню 2,25 мільярда гривень. Окрім того, НАБУ і САП змогли, кажуть вони, через суд скасувати 28 угод, «кабальних для держави», які передбачали зобов’язання на суму шість мільярдів гривень.

НАБУ викриває і розслідує факти корупції в умовах безпрецедентного тиску влади та пов’язаного з нею бізнесу, але це не зупинить роботу бюро, запевняє директор НАБУ Артем Ситник.

«Представники влади і правоохоронних органів зробили все у другій половині 2017 року, щоб зруйнувати бюро, щоб позбавити керівництво НАБУ своїх посад. Але, попри ці зусилля, я сьогодні маю честь представляти наш звіт. Це означає, що нас продовжують підтримувати громадянське суспільство та західні партнери», – пояснює Ситник.

Ви навіть не уявляєте, наскільки демотивує детективів те, що вони працюють часто по 20 годин на добу, збирають докази і передають справу до суду, а вона там роками не розглядається

Водночас найбільшою перешкодою у боротьбі з корупцією є навіть не тиск та опір представників влади, а відсутність в Україні антикорупційного суду, каже він. 2018 рік, на думку Ситника, буде переломним для розвитку України як держави, якщо цей суд таки буде створено. У іншому випадку корупціонери зможуть уникати відповідальності, зокрема і через вплив на суддів, визнає очільник НАБУ.

«НАБУ – це молоді мотивовані люди, які мають намір змінити державу. Але без створення антикорупційного суду зробити це буде неможливо. І ви навіть не уявляєте, наскільки демотивує детективів те, що вони працюють часто по 20 годин на добу, збирають докази і передають справу до суду, а вона там роками не розглядається», – обурюється Артем Ситник.

Створення антикорупційного суду є принциповим кроком для приборкання корупції в Україні, з цим погоджується і голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький: «Я закликаю (це наша спільна позиція) парламентарів, науковців, громадянське суспільство, зробити все можливе, щоби закон про антикорупційний суд набув чинності і щоб суд запрацював».

Однією з найбільших перешкод Холодницький вважає затягування з відбором працівників для антикорупційних органів загалом.

Справи НАБУ проти оточення Порошенка: замовлення чи наслідок високого рівня корупції біля перших осіб?

Керівники САП та НАБУ не захотіли на прохання Радіо Свобода виокремити з загального масиву проваджень справи проти оточення президента Петра Порошенка. «Оточення» не є процесуальним терміном, і тому хто з викритих корупціонерів входить до орбіти президента чи прем’єра, краще визначати самим громадянам та журналістам, зауважив Артем Ситник. Але він додав, що загалом можна вважати пов’язаними з першими особами держави майже всіх обвинувачених у найрезонансніших справах, які ініціювали НАБУ та САП.

Серед найбільш резонансних справ свого бюро Артем Ситник називає судовий процес проти екс-керівника фіскальної служби Романа Насірова та проти чинного керівника Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського, проти колишнього голови парламентського комітету з паливно-енергетичного комплексу (імовірно, ідеться про Миколу Мартиненка – ред.) та проти депутатів Максима Полякова і Борислава Розенблата.

Зі свого боку член Ради громадського контролю при НАБУ Артем Романюков стверджує, що найбільша корупція в Україні традиційно концентрується навколо перших осіб держави, і саме тому НАБУ приділяє таким провадженням найбільшу увагу.

Це є природнім для нашої країни, коли корупція концентрується навколо перших осіб

«Це є природнім для нашої країни, коли корупція концентрується навколо перших осіб. Лунають заяви, що НАБУ навмисне концентрується на оточенні президента. Хоча, чи є це замовленням? Якщо там є високий рівень корупції, то що ж робити?», – констатує аналітик.

Він стверджує, що влада не припиняє спроб обмежити ефективність НАБУ на законодавчому рівні, зокрема, через спроби передати ініціативу щодо частини проваджень до НАЗК.

НАБУ звітує про повернення набагато менших сум, ніж повернула, наприклад, Генпрокуратура – депутат

Ефективність НАБУ варто оцінювати лише за практичними результатами його роботи, стверджує депутат від БПП, член парламентського комітету з запобігання та протидії корупції Олег Барна. За його словами, антикорупційне бюро значно поступається Генеральній прокуратурі за кількістю коштів, повернутих до бюджету, оскільки бюро значною мірою «займається журналістикою і піаром».

НАБУ звітує про повернення набагато менших сум, ніж повернула до бюджету за такий самий період, наприклад, Генпрокуратура

«Оцінювати діяльність НАБУ можна по конкретних кримінальних справах та повернутих до бюджету грошах. НАБУ звітує про повернення набагато менших сум, ніж повернула до бюджету за такий самий період, наприклад, Генпрокуратура. Я порадив би їм зайнятися більше розслідуваннями, а не піаром і журналістикою. І викривати корупцію треба лише у правовому полі, відповідно до чинного законодавства. Бо незаконно зібрана інформація у суді не буде трактуватися як доказ. Так нащо збирати таку інформацію? – запитує депутат. – Всім правоохоронним та антикорупційним структурам я би порадив припинити змагальність і об’єднати зусилля, працювати для спільної мети».

Між тим, протистояння НАБУ і влади має не лише антикорупційний, а й політичний підтекст, стверджує політтехнолог і блогер Денис П’ятигорець.

Так він припустив, що НАБУ навмисно затримало сина очільника МВС у справі «рюкзаків Авакова» у розпал антикорупційних протестів, щоб підтримати депутатів-антикорупціонерів і «забити клин між НФ і БПП». Коли дві партії, що утворюють коаліцію, нарешті порозумілися, вони ініціювали законопроект для ослаблення НАБУ, але одразу ж отримали «прочуханку від Заходу», який підтримує українське антикорупційне бюро, пропонує аналітик свою версію протистояння.

За останній рік НАБУ в цілому поліпшило свою динаміку, але є деякі недоліки, які викликають занепокоєння, зокрема зменшення частки оголошених підозр, пояснює Радіо Свобода член Ради громадського контролю при НАБУ Артем Романюков.

«Частка повідомлень про підозру від всіх кримінальних справ НАБУ-САП поменшала, але суми, вказані в підозрах, збільшилися. При цьому виросла загальна кількість кримінальних проваджень, отака цікава тенденція», – визнає представник громадського контролю.

Національне антикорупційне бюро України почало працювати у жовтні 2015 року. Його створення було програмним пунктом коаліції Верховної Ради цього скликання та прямою вимогою Міжнародного валютного фонду. Наприкінці минулого року в умовах нарощування тиску влади на НАБУ низка західних політиків та дипломатів виступили на захист бюро і дали зрозуміти, що блокування його роботи означатиме згортання підтримки України з боку західних партнерів.