Марта Берш відкликала свою кандидатуру на посаду аудитора НАБУ – Соболєв

Адвокат зі США Марта Берш відкликала свою кандидатуру на посаду незалежного аудитора Національного антикорупційного бюро України. Про це повідомив народний депутат, член антикорупційного комітету Єгор Соболєв на своїй сторінці у своєму Facebook.

За його словами, він уночі отримав від Берш (в Україні її прізвище нерідко перекручують як «Борщ») листа.

«Якщо б призначення відбулося минулого року, я б мала час і можливість виконувати цю роботу. Але зараз мої зобов’язання по роботі не дозволяють мені взяти на себе таку відповідальність», – мовиться в листі Берш, який цитує Соболєв.

Згодом видання «Українська правда» повідомило, що Марта Берш стала адвокатом депутата-утікача Олександра Онищенка, з посиланням на свої джерела і на самого Онищенка. Берш цього ще не коментувала.

7 лютого комітет Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції вирішив звернутися до голови Верховної Ради Андрія Парубія винести на голосування кандидатури, запропоновані раніше комітетом на посаду аудитора НАБУ: Марту Берш, Карлоса Кастресана і Сергія Гончаренка.

Відповідно до законодавства, щороку має проводитися незалежна оцінка (аудит) ефективності діяльності НАБУ. У 2017 році мав проходити перший аудит бюро. Негативний висновок цього аудиту – одна з небагатьох підстав для відставки директора бюро. До комісії, яка має здійснювати аудит НАБУ, по одному представнику делегують Верховна Рада, уряд та президент України. Поки що лише Кабмін обрав аудитора НАБУ за своєю квотою – професора кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського Національного університету імені Тараса Шевченка Михайла Буроменського.

Протягом 2017 року у Верховній Раді було зроблено кілька невдалих спроб обрати аудитора.

У липні 2017 року у сесійній залі Верховної Ради провели рейтингове голосування щодо чотирьох кандидатів – Олександри Яновської, Карлоса Кастресана, Марти Берш і Сергія Гончаренка. Проте за жодну з кандидатур не проголосували понад 226 парламентарів, що необхідно для схвалення.

Марта Берш, яка раніше була федеральним прокурором, на тій посаді очолювала у США обвинувачення у справі проти колишнього прем’єр-міністра України Павла Лазаренка.