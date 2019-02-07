Радіо Свобода Daily: цитати Януковича вже стали мемами

«Розвели, як лоха»

Екс-президент України Віктор Янукович дав у Москві велику прес-конференцію, щодо «актуальних питань української політики».

«Озброєні молодчики», військовий переворот та «мене кинули, як лоха» – Віктор Янукович не змінив свою риторику з моменту останньої появи на публіці. Тим не менш, користувачі соціальних мереж щиро подякували екс-президенту України за меми, які він вкотре привніс у соціальні медіа. Цитата про лоха стала однією з найбільш обговорюваних у соціальних мережах. А найбільший ажіотаж викликало запитання кореспондента УНІАН у Москві Романа Цимбалюка. Крім запитання про перетин кордону, Цимбалюк запитав про те, чи не перебуває раптом Янукович у російському полоні, оскільки його риторика нічим не різниться від риторики Путіна.

Не лише Супрун: які справи Окружного суду міста Києва дивували суспільство?

У понеділок, 11 лютого, Окружний адміністративний суд Києва розгляне клопотання представника Кабінету міністрів про скасування заборони Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я України. А от позов представника Радикальної партії Ігоря Мосійчука, в якому він вимагає позбавити її права обіймати посаду, суд має розглянути 15 лютого.

Підтримку Уляні Супрун як очільниці Міністерства охорони здоров’я вже висловили президент Петро Порошенко, уряд і в дипломатичних колах. Крім того, користувачі соціальних мереж запустили онлайн-кампанію на підтримку чиновниці.

Часткова заборона Окружного адміністративного суду Києва Уляні Супрун «вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень голови МОЗ» це – вже не перше «гучне» рішення Окружного адміністративного суду, яке сколихнуло суспільство. Ми вирішили пригадати 7 судових справ, які запам'яталися у 2018 році.

Монетизація субсидій: коли та як?

Уряд схвалив рішення про запуск процесу монетизації субсидій з 1 березня. Міністр соціальної політики Андрій Рева уточнив, що готівкою будуть виплачувати субсидії тим домогосподарствам, яким субсидія призначена на поточний опалювальний сезон. Наразі таких домогосподарств понад 3,7 мільйона. В середньому розмір виплати складатиме близько 1,5 тисячі. Пенсіонери отримуватимуть монетизовані субсидії одночасно з пенсією.

Македонія – майже в НАТО

Македонія вже незабаром стане 30-ю країною НАТО. Офіційні представники цієї держави та 29 послів від держав-членів НАТО у брюссельській штаб-квартирі організації підписали протокол щодо членства – це результат тривалого процесу, який був позначений складною суперечкою щодо назви країни між Скоп’є та Афінами. Водночас, як зазначають в НАТО, приєднання Македонії слід розцінювати як добрий знак для інших держав, що прагнуть стати частиною цього військово-політичного блоку.

Хто буде прокурором ЄС?

Міністр юстиції Румунії заявляє, що зробить усе можливе, аби заблокувати призначення знаменитої колишньої голови румунського антикорупційного агентства на посаду голови Прокуратури Європейського союзу.

У ЄС 4 лютого назвали трьох кандидатів на цю посаду, і Лаура Кодруца Кевеші названа найбільш бажаним кандидатом. (Її прізвище іноді помилково передають як «Ковеші».) За нею йдуть Жан-Франсуа Бонер із Франції й Андрес Ріттер від Німеччини.

Але, як заявляє голова Мін’юсту Румунії Тудорел Тоадер, у ЄС «не знають про зловживання» Лаури Кевеші, які, як кажуть у Бухаресті, вона вчиняла, коли очолювала Національне антикорупційне управління Румунії. Щоб дізнатись більше про ситуацію довкола, натискайте тут.

Ми ж бажаємо, щоб люди не ставили палки вам у колеса, а навпаки – усіляко сприяли досягненню омріяної мети!

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