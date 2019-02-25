Активи, виведені групою «Приват», ще не почали розшукувати – АРМА

Нацагентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) може розпочати пошук майна і коштів, виведених із «Приватбанку» лише після звернення прокуратури чи інших правоохоронних органів або після ухвали суду, заявив голова АРМА Антон Янчук.

Так він відреагував на запитання про те, чи розпочався розшук активів власників «Приватбанку», звинувачених у виведенні з банку близько 5 мільярдів доларів, зокрема через надання комерційних кредитів пов’язаним із ними особам.

«Без звернення правоохоронних органів ми не можемо вживати ні заходів з розшуку активів, ні брати їх в управління, ні звертатися до іноземних судів. Якщо ж до АРМА надійде запит у певній справі, ми зробимо все можливе для розшуку активів певної особи», – наголосив Антон Янчук, коментуючи стан справ з поверненням коштів, виведених із «Приватбанку».

При цьому очільник АРМА не згадував ані осіб власників, ані назву групи «Приват», щоб не вийти за межі своїх повноважень.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, за минулий рік АРМА отримало 1064 звернення від правоохоронців про пошук активів, які можуть мати незаконне походження, у позаминулому році таких звернень було близько 60. Водночас за рік АРМА передало в управління 646 об’єктів, що дало змогу заробити на їхньому використанні й передати до бюджету понад 9 мільйонів гривень, кажуть у нацагентстві. Ще близько 3 мільйонів гривень АРМА передало до бюджету від продажу арештованого майна, і ще понад 16 мільйонів гривень – відсотків від арештованих рахунків та готівки.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Колишній акціонер «Приватбанку» Ігор Коломойський назвав «маячнею» опубліковані Національним банком України дані.