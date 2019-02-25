Конкурс на управління «Межигір’ям» можуть продовжити через малу кількість охочих – АРМА

Конкурс на управління резиденцією «Межигір’я» колишнього президента Віктора Януковича, термін якого спливає 28 лютого, може бути ще раз продовжений, заявляє голова Нацагентства з розшуку і управління активами (АРМА) Антон Янчук.

«Наскільки мені відомо, великого бажання представники бізнесу (які спеціалізуються на управлінні такими комплексами, як «Межигір'я») не виявляють. Тому є підстави для продовження конкурсу», – уточнив Янчук.

Раніше конкурс на управління резиденцією вже продовжували через те, що до нього долучилися лише два конкурсанти.

2018 року слідчі Генеральної прокуратури України передали «Межигір'я» АРМА для пошуку керуючого для колишньої резиденції Віктора Януковича. Згодом, у листопаді 2018 року, АРМА оголосило конкурс на управління активами резиденції. Документи, необхідні для участі в конкурсі, потрібно було подати до 12 грудня 2018 року.

«Межигірʼя» раніше було резиденцією Віктора Януковича, але після його втечі з країни в лютому 2014 року територія стала національним парком і музеєм корупції, де щорічно бувають мільйони українців та іноземців. Нині в резиденції проходять екскурсії й громадські заходи, знімаються фільми. Будівлями і зоокуточком «Межигір’я» опікуються волонтери, які збирають на це кошти з відвідувачів.