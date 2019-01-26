У конкурсі на управління «Межигір’ям» мала перемогти маловідома фірма, записана на фельдшера з Білої Церкви

Переможцем конкурсу з управління резиденцією «Межигір'я», якого Нацагентство з управління і розшуку активів (АРМА) планувало оголосити 25 січня, мала стати маловідома фірма «Атлант Девелоп» з уставним капіталом всього у тисячу гривень, записана на жителя Білої Церкви, який працював фельдшером у місцевій військовій частині. Конкурс було продовжено, завдяки розголосу журналістів-розслідувачів. Про це йдеться у матеріалі Радіо Свобода.

Як з’ясували журналісти, ТОВ «Атлант Девелоп» була зареєстрована 1 червня 2016 року. Наразі її єдиним директором і засновником є Андрій Спину, колишній медик ракетної частини з Білої Церкви.

У 2012 році Андрій Спину був у списку вступників до Білоцерківського медичного коледжу, а вже у 2016-му його ім’я виринає серед переліку посадовців військової частини А2892 як фельдшера першого зенітного ракетного дивізіону. За той рік він заробив близько 87 тисяч гривень, інших доходів, крім зарплатні, не мав – свідчить його податкова декларація.

У матеріалі йдеться, що фірма «Атлант Девелоп» зареєстрована за місцем масової реєстрації. Відповідно до даних реєстрів юросіб, за цією юридичною адресою в Києві – у старовинному маєтку на вулиці Круглоуніверситетській, 7 – «мешкають» 32 компанії.

Одна з них – це ТОВ «Укргоскапітал», а її керівник – Логос Богдан Васильович. «І він же (або його повний тезка) – був помічником народного депутата попереднього скликання від Партії регіонів Володимира Струка. Струк, виходець з Луганщини, відомий тим, що після Революції гідності на Луганщині закликав людей до сепаратизму та порушення територіальної цілісності України, розповідають очевидці, серед яких – і журналісти Радіо Свобода», – йдеться в матеріалі.

24 січня 2019 року українські журналісти-розслідувачі з редакцій різних ЗМІ опилюднили відкриту заяву, в якій висловили занепокоєння непрозорістю відбору нового управлінця для резиденції «Межигір’я».

А вже наступного дня, 25 січня, директор АРМА Антон Янчук оголосив про продовження конкурсу на пошук управителя арештованої резиденцією Януковича «Межигір’я» до 28 лютого.

За його словами, попри «надзвичайний розголос» щодо конкурсу, до нього долучилися лише дві юрособи: ТОВ «Атлант Девелоп»і ГО НПУ «Межигір’я», але звернення журналістів-розслідувачів до АРМА дало шанс, що розголос збільшиться і бізнес долучиться до конкурсу, якщо його продовжать.

ГО НПУ «Межигір’я» утворили після втечі екс-президента Віктора Януковича до Росії. До неї увійшли ті громадські активісти, які взяли резиденцію під контроль, щоб вона не була розкрадена та не дійшла до занепаду. Відтоді представники організації доглядають за нею, збирають кошти на неї, дбають про тварин і будівлі, організують відвідування для охочих, проводять у резиденції масові заходи. Але, оскільки організація не є прибутковою, вона не відповідає одному з критеріїв відбору, відтак не може перемогти в конкурсі на управителя резиденції, пояснюють в АРМА.

«Межигірʼя» раніше було резиденцією Віктора Януковича, але після його втечі з країни в лютому 2014 року територія стала національним парком і музеєм корупції, де щорічно бувають мільйони українців та іноземців. Нині в резиденції проходять екскурсії й громадські заходи, знімаються фільми. Будівлями і зоокуточком «Межигір’я» опікуються волонтери, які збирають на це кошти з відвідувачів.