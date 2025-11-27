Безпілотник атакував військове містечко в столиці Чечні

Вдень 27 листопада безпілотник вдарив по військовому містечку в Байсангурівському районі Грозного в Чечні, передає проєкт Радіо Свобда Кавказ.Реалії.

Очевидці опублікували фотографію диму, що здіймається над однією з будівель. Аеропорти в республіках Чечня, Дагестан, Північна Осетія та Інгушетія тимчасово зупинили роботу.

Українські телеграм-канали публікували відео з ймовірними наслідками прильоту в Грозному. Сайт Кавказ.Реалії геолокував кадри – постраждала одна з будівель на території військового містечка, яка виходить на проспект Ахмата Кадирова.





На південному сході від нього розташована низка схожих на ангари споруд із білим вигнутим дахом, вони й потрапили і на відео.

У військовому містечку базується 141-й моторизований полк «Північ», що водить до складу Росгвардії. 2023 року голова Чечні вручав там нагороди командирам підрозділу.

Редакція Кавказ.Реалії також отримала ролик із ударом безпілотника в селі Борзой Шатойського муніципального утворення – на момент публікації геолокувати місце влучення редакції не вдалося. За словами місцевого жителя, дрон вибухнув на території військової частини. Ймовірно, йдеться про місце дислокації 8-ї окремої гвардійської гірської мотострілецької бригади, що базується там.

Читайте також: Розвідка Британії заявила про мілітаризацію Росгвардії, що посилює її здатність протидіяти загрозам режиму Путіна

Українське командування наразі офіційно не коментувало ці дані.

Влада Чечні та Міноборони Росії про відображення атаки безпілотників не звітувала. У Росавіації з ранку зупиняли роботу аеропортів у Грозному, Махачкалі, Магасі та Владикавказі «для забезпечення безпеки польотів» – обмеження у Грозному та Махачкалі зняли найпізніше, через годину після перших повідомлень про прильоти.

У грудні минулого року казарми другого спецполку МВС імені Ахмата Кадирова у Грозному двічі атакували українські безпілотники. До цього в жовтні в чеченському місті Гудермес внаслідок нальоту дронів спалахнув дах будівлі «Російського університету спецназу» – найбільшої в країні бази з підготовки найманців на війну проти України.



