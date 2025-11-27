У РФ повідомляють про чергову атаку на НПЗ у Новокуйбишевську

Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області Росії став ціллю нічного удару, пишуть російські телеграм-канали.

Зокрема, Astra за відео очевидців встановила, що спалахи після атаки на Новокуйбишевськ в ніч проти 27 листопада виникли безпосередньо над місцевим НПЗ.

Місцева влада атаку не коментувала. Про пошкодження даних поки що немає. Українські військові також не коментували ситуацію.

Новокуйбишевський нафтопереробний завод входить до групи «Роснефть». Перед цим завод вже атакували 16 листопада і 19 жовтня. У Генштабі ЗСУ, підтверджуючи попередні атаки по цьому НПЗ зазначали, що підприємство задіяне в забезпеченні потреб російської армії.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

