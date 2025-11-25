«Ви віддали її на смерть. Живіть із цим» – у РФ затримали подругу чеченки, яку викрали в Петербурзі

У російському Петербурзі поліцейські затримали активістку Олену Патяєву – подругу викраденої чеченки Сєди Сулейманової, повідомляє місцеве видання «Бумага».

Вона вийшла на пікет до 54-го відділу поліції Красносільського району з плакатом «Ви віддали її на смерть. Живіть із цим». У серпні 2023 року до цього відділу перед викраденням доставили Сулейманову. Патяєва простояла там близько 40 хвилин.

Седа Сулейманова на початку 2023 року втекла з Чечні до Петербурга. Вона знайшла роботу та жила зі своїм партнером Станіславом Кудрявцевим. У серпні того ж року до квартири завітали чеченські силовики і відвезли її до аеропорту, щоб відправити до Чечні. Після цього про долю Сулейманової нічого не відомо.

Група СК SOS із посиланням на два джерела у Чечні писала, що її могли вбити родичі. У квітні 2024 стало відомо, що Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за фактом зникнення дівчини за статтею про вбивство, але результати розслідування справи невідомі.

Розслідування її викрадення вимагають правозахисники та її подруга Олена Патяєва. У січні 2025 року їй призначили 20 годин обов’язкових робіт за одиночний пікет із плакатом: «Де Седа Сулейманова? За 10 місяців Слідком Чечні не спромігся знайти її ані живою, ані мертвою». У червні 2025 року стало відомо, що МВС Росії оголосило Сєду Сулейманову в розшук як зниклу безвісти.