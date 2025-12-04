ГУР заявляє про знищення російського винищувача МіГ-29 в Криму

Головне управління розвідки Міноборони заявляє про знищення російського винищувача МіГ-29 в окупованому Криму.

Як повідомляє українська розвідка, у ніч на 4 грудня 2025 року на території військового аеродрому «Кача» в Криму українські військові спецпідрозділу «Примари» уразили російський багатоцільовий винищувач МіГ-29.

«У цю ж ніч під удар «Примар» потрапив і аеродромний радіолокаційний комплекс «Іртиш» поблизу тимчасово окупованого Сімферополя. Спецпідрозділи ГУР продовжують системно послаблювати систему протиповітряної оборони московитів над тимчасово окупованим півостровом, знищуючи радари, зенітні комплекси, а відтепер – і винищувальну авіацію ЗС РФ», – йдеться у повідомленні розвідки.

Читайте також: Російський парламент Криму запровадив штрафи за фото й відео військових РФ і влучань на півострові

Редакція Радіо Свобода не може наразі незалежно перевірити цю інформацію. Російська сторона наразі це повідомлення не коментувала.

Раніше кримські телеграм-канали писали про звуки вибухів та стрілянини в Криму вночі 4 грудня. У Міністерстві оборони Росії заявили, що протягом ночі над територією Кримського півострова нібито знищили 21 український безпілотний літальний апарат. Скільки при цьому не було збито, там не уточнили.

Командування Сил спеціальних операцій 1 грудня заявило, що у ніч на 28 листопада українські військові уразили район зберігання та пуску ударних БПЛА типу Shahed поблизу мису Чауди в Криму.

Від 2022 року територію півострова практично щодня атакують безпілотники і ракети, в більшості випадків Міноборони РФ або російська влада не підтверджує влучання по військових об’єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати.

У Генштабі ЗСУ, коли підтверджують атаки, вказують, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



