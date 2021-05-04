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04 травня 2021, Київ 17:37
Фотогалереї

Один день із «Едельвейсами» – фоторепортаж із передової

Під Горлівкою, що на Донеччині, контрольовані Росією сили продовжують створювати бойове напруження. В Шумах, що неподалік окупованої Горлівки, бойовики цілять в українських військових із снайперських гвинтівок. При чому використовують для цього водонасосну станцію – цивільний об’єкт. Серед іншого, на Великдень бойовики за допомогою безпілотника скинули поруч із позиціями вибуховий пристрів, встановлений у радіоприймач, який, на перший погляд, не несе небезпеки.

Гірсько-штурмова бригада «Едельвейси» готова дати відповідь у разі, якщо дії контрольованих Росією сил на Донбасі нестимуть більш агресивний характер.
Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набула чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують домовленість, як і всі попередні, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – а останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків із громадськістю Збройних сил України у відповідь на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 20 квітня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули 93 військовослужбовці.
Пильність на спостережних постах &ndash; запорука збереження особового складу. Військовий Едуард приїхав на бойову ротацію вперше
1 Пильність на спостережних постах – запорука збереження особового складу. Військовий Едуард приїхав на бойову ротацію вперше
Окрім спостереження, важливим на передовій є облаштування позиції. Як кажуть військові, чим глибший окоп, тим більше шансів залишитися живими
2 Окрім спостереження, важливим на передовій є облаштування позиції. Як кажуть військові, чим глибший окоп, тим більше шансів залишитися живими
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Військовий Олег на війні з 2014 року
4 Військовий Олег на війні з 2014 року
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Окрім снайперського вогню по позиціях військових не раз прилітали міни 120 міліметрів. Олексій розповідає, що це вже для них буденність
6 Окрім снайперського вогню по позиціях військових не раз прилітали міни 120 міліметрів. Олексій розповідає, що це вже для них буденність
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Останніми днями напруженість, кажуть військові, спала. На фронті лунають поодинокі кулеметні черги. Чи буде тихо? Бійці в це не вірять. Як показує практика, затишшя переважно буває перед бурею
8 Останніми днями напруженість, кажуть військові, спала. На фронті лунають поодинокі кулеметні черги. Чи буде тихо? Бійці в це не вірять. Як показує практика, затишшя переважно буває перед бурею
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Поки над Донбасом висить примара війни
10 Поки над Донбасом висить примара війни
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Мар'ян Кушнір

Кореспондент Радіо Свобода з 2015 року 

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