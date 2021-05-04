Один день із «Едельвейсами» – фоторепортаж із передової

Під Горлівкою, що на Донеччині, контрольовані Росією сили продовжують створювати бойове напруження. В Шумах, що неподалік окупованої Горлівки, бойовики цілять в українських військових із снайперських гвинтівок. При чому використовують для цього водонасосну станцію – цивільний об’єкт. Серед іншого, на Великдень бойовики за допомогою безпілотника скинули поруч із позиціями вибуховий пристрів, встановлений у радіоприймач, який, на перший погляд, не несе небезпеки.



Гірсько-штурмова бригада «Едельвейси» готова дати відповідь у разі, якщо дії контрольованих Росією сил на Донбасі нестимуть більш агресивний характер.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набула чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують домовленість, як і всі попередні, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – а останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.



Як повідомило Управління зв’язків із громадськістю Збройних сил України у відповідь на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 20 квітня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули 93 військовослужбовці.

