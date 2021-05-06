Обстріл в зоні ООС: один український військовий загинув, ще один поранений – штаб

Російські гібридні війська порушили режим припинення вогню поблизу Новотроїцького, внаслідок чого один український військовий загинув, ще один зазнав поранення, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил 6 травня.

За повідомленням, бойовики застосували ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

«В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне кульове поранення. На жаль, врятувати життя воїну не вдалося. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника. Ще один український військовослужбовець отримав осколкове поранення», – йдеться в повідомлені.

Пораненого евакуювали до лікарні, його стан оцінюють як важкий.

Як зазначають у штабі, українські військові стріляли у відповідь. Про дії незаконних збройних формувань повідомили представників ОБСЄ та українську сторону Спільного центру з контролю та координації.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Читайте також: Після обстрілу лікарні в Красногорівці від інфаркту помер пацієнт (рос.)

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України у відповідь на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 20 квітня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 93 військовослужбовці.

З цієї кількості 33 військових загинули «під час бойової обстановки», уточнили в ЗСУ.