У Чехії розпочався черговий суд над учасником боїв проти України на Донбасі

Міський суд столиці Чехії Праги почав розглядати чергову справу щодо громадянина країни, якого обвинувачують за кримінальними статтями про «терористичний напад» і «участь у терористичній групі» через його участь у боях проти України на боці російських гібридних сил.

32-річного Мартіна Кантора судять заочно – як вважають, він і нині перебуває на окупованій частині Донбасу. У разі визнання винним йому може загрожувати вирок до 20 років позбавлення волі.

За даними обвинувачення, він дістався на окуповану частину Донбасу ще 2015 року нелегально через російський Ростов-на-Дону, підписав контракт в угрупованні «ЛНР», був вивчений на сапера і снайпера, брав участь у боях проти українських військ, отримав від бойовиків «звання сержанта» і став командиром відділення, потім був членом диверсійно-розвідувальної групи і отримав від бойовиків «нагороду».

Його адвокат на суді назвав ці обвинувачення «необґрунтованими».

Також були допитані кілька свідків, які розповідали, що Кантор говорив їм про те, що хоче їхати до України воювати на боці сепаратистів.

У Чехії вже відбулося, далі відбувається чи готується кілька процесів над людьми, які брали участь у діяльності незаконних збройних сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР», що як гібридні сили Росії захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, або підтримували таку участь.

Зокрема, наприкінці квітня в Чехії в різних місцях країни поліція провела операцію в межах кримінальної справи, пов’язаної з залученням чеських громадян до участі в боях на Донбасі проти України. П’ять осіб були затримані і обвинувачені в терористичному нападі, участі в терористичній групі, фінансуванні тероризму і підтримці й пропаганді тероризму. Троє з них арештовані – це Іван Кратохвіл, керівник воєнізованого угруповання «Чехословацькі воїни запасу за мир» і колишній підполковник чеської армії, а також член цієї групи Мілош Оурецький і православний священник (Православної церкви Чеських земель і Словаччини) Пржемисл Іван Гадрава, відомий, як пишуть чеські ЗМІ, своєю проросійською орієнтацією. Також серед затриманих – начальниця штабу групи Андреа Крулішова.

За даними обвинувачення, затримані або самі якийсь час воювали на Донбасі проти України, або готувалися самі й готували десятки інших чеських громадян до таких дій, а також збирали кошти, щоб фінансувати такі поїздки.

У січні в місті Плзень почався процес над 27-річним громадянином Чехії на ім’я Лукаш Новачек, якого обвинувачують у тероризмі: він у 2015–2016 роках воював проти України в лавах російських гібридних сил на Донбасі. Сам він твердить, що поїхав на окуповану частину Донбасу, щоб бути там із «Наташею», з якою він познайомився в соцмережах, а коли його почали переконувати вступити в «армію Новоросії», не погодився і став цивільним працівником угруповання «ДНР», працюючи на кухні.

Але доказами у справі є, серед іншого, фотографії й відеозаписи з його мобільного телефону, в яких він показаний у військовому однострої й зі зброєю. В одному з відео чоловік, перебуваючи поблизу руїн Донецького аеропорту, ламаною російською розповідає, що хотів воювати проти «українських фашистів».

У грудні 2020 року вирок у 15 років позбавлення волі винесли неназваному 45-річному громадянинові Чехії – але заочно. Як вважають, чоловік і досі перебуває на сході України в окупованій частині Донецької області. Його визнали винним у «терористичному нападі». Чеський Кримінальний кодекс передбачає покарання за тероризм не тільки проти Чехії чи міжнародної організації, а й проти інших держав.

Раніше в Чехії обвинувачували її громадянина, колишнього військовослужбовця Еріка Ешту, в тероризмі через його участь у боях проти України на Донбасі, але врешті він був засуджений лише умовно за службу в «іноземних збройних силах» і позбавлений чеського військового звання. Таку кваліфікацію і вирок підтвердив 2020 року Верховний суд Чехії.

Також умовний термін за участь у діях російських гібридних сил на Донбасі проти України отримав на початку липня 2020 року громадянин Чехії Павел Кафка. Але в грудні того ж року празький Верховний суд змінив вирок Кафці з умовного на реальний.

Крім того, в вересні 2020 року вже до 4,5 років ув’язнення засудили громадянина Білорусі Олексія Фадєєва, який має право на постійне мешкання в Чехії. Вирок передбачає після відбуття покарання також видворення з Чехії на 4-річний термін. Його теж обвинувачували в «терористичному нападі», але врешті визнали винним в «участі в організованому злочинному угрупованні», що є менш серйозною статтею. В цій справі обидві сторони заявили про намір оскаржити вирок.

За словами чеських дослідників, на Донбасі в лавах російських гібридних сил побували вже десятки громадян Чехії, де досить сильно працює російська і проросійська пропаганда й дезінформація.

Дані про участь громадян Чехії в війні проти України підтверджували і в Службі безпеки України.