Минулої доби бойовики 19 разів порушили режим тиші, двох військових поранено – штаб ООС

Упродовж минулої доби, 5 травня, бойовики на Донбасі 19 разів порушили режим тиші. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Обстріли зафіксували біля Водяного, Південного, Новоолександрівки, Новозванівки, Майорська, Новотошківського, Новомихайлівки, Кам’янки, Причепилівки, Пісків, Гнутового.

«Внаслідок ворожих обстрілів, два українських захисники отримали поранення. Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я захисників – задовільний», – мовиться у повідомленні.

Від початку доби зафіксовано один обстріл з боку бойовиків біля Новгородського.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України у відповідь на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 20 квітня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 93 військовослужбовці.

З цієї кількості 33 військових загинули «під час бойової обстановки», уточнили в ЗСУ.