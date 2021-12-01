Донбасс. Главное за день: Зеленский не видит завершения войны без переговоров с Россией, работа Луганской ТЭС под угрозой

Коротко о главных событиях 1 декабря, которые важны для украинского востока

Владимир Зеленский считает, что Украина не сможет завершить войну на Донбассе без прямых переговоров с Россией

Об этом президент Зеленский сказал сегодня во время послания к парламенту. Напомню, что вопрос о возможной встрече президентов России и Украины начали обсуждать еще весной, тогда Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным «в любой точке украинского Донбасса». Пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков сегодня заявил, что остановить войну на Донбассе можно «только путем переговоров украинцев с украинцами».

По факту артобстрела Станицы Луганской 29 ноября открыли уголовное производство

Об этом сообщает Офиса генерального прокурора Украины. Производство открыли по статье «нарушение законов и обычаев войны». Напомним, 29 ноября российские гибридные фомирования открыли огонь из тяжелой артиллерии по населенному пункту. В результате обстрела была повреждены: линия электропередач, электротрансформатор, объекты гражданской инфраструктуры, жилой дом и транспортное средство. Также в результате обстрела работник железной дороги получил осколочное ранение головы. Сейчас его состояние стабильное.

Ситуация на фронте

Четыре раза российские гибридные формирования нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 30 ноября. Об этом сообщает штаб ООС. Обстрелы фиксировали в районе Нью-Йорка, Пивденного и Шумов. Сегодня – 2 нарушения в районе Авдеевки и Марьинки. Группировки «ДНР» и «ЛНР» сообщают об обстрелах поселка шахты Трудовская​.

Работа Луганской ТЭС под угрозой – ДТЭК

По данным компании «ДТЭК Энерго», в конце октября удалось нарастить объемы угля для работы станции в течение полутора месяцев. Но пока Россия не снимет ограничения на поставки угля в Украину, станция не сможет пополнять свои запасы. Сейчас на складах станции находится более 30 тыс. тонн угля, при работе одним блоком его хватит на две недели. Напомним, 1 ноября Россия заблокировала поставки энергетического угля в Украину. Станция не имеет физической возможности получать уголь по железной дороге из других районов Украины.

COVID-19 в регионе

11 960 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области – 666 человек заболели ковидом, 39 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине – 229 случаев заражения, 14 – летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемых «минздравов Л/ДНР» за сутки – 62 человека заболели, 5 – умерли от осложнений ковид. В ОРДО – 505 заболевших и 71 умерший за прошедшие сутки.

«Артемсоль» открыла второй туристический маршрут «Феерия соли»

Локация расположена на глубине 288 метров, где сейчас пролегают стволы соляных шахт. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной администрации. Посетителей ожидают многотонные скульптуры и барельефы, уникальные природные монокристаллы и другие предметы из соли. А также большой соляной зал, в котором с помощью света и звука появляется визуальный эффект присутствия в морских глубинах.

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