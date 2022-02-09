Британський премʼєр відвідає Варшаву і Брюссель через кризу навколо України

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 10 лютого матиме одноденну дипломатичну поїздку з зупинками в Польщі та штаб-квартирі НАТО в Брюсселі на тлі напруженості концентрацію Росією військ на кордоні України.

В оприлюдненій 9 лютого заяві НАТО йдеться, що Джонсон відвідає Брюссель, щоб поговорити з генеральним секретарем альянсу Єнсом Столтенберґом.

Речник польського МЗС окремо повідомив, що Джонсон разом із премʼєр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким зустрінеться з британськими солдатами, які дислокуються в Польщі, а потім проведуть переговори з президентом Анджеєм Дудою.

Офіс Джонсона ще не повідомляв жоден із візитів.

7 лютого Велика Британія заявила, що надішле додатково 350 солдатів до Польщі, яка є членом НАТО. Торік Велика Британія розгорнула в Польщі 100 військових, це було під час кризи з мігрантами на кордоні з Білоруссю.