Одесити готуються до атаки Росії. Київ проводить тренування цивільних

За словами організаторів, такі вишколи проходитимуть по всій Україні. Тим часом в Одесі зібралася група до 100 осіб, які також здобувають практичні навички по обороні і веденню бойових дій, користуванню зброєю та наданню домедичної допомоги. Деталі – у відео Радіо Свобода.

Росія впродовж останніх місяців зосередила біля кордонів з Україною велике збройне угруповання. Країни Заходу побоюються, що Росія може розпочати масштабне вторгнення на територію України. Москва заперечує підготовку такого вторгнення.