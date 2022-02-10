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Одесити готуються до атаки Росії. Київ проводить тренування цивільних

Одесити готуються до атаки Росії. Київ проводить тренування цивільних
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Одесити готуються до атаки Росії. Київ проводить тренування цивільних

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За словами організаторів, такі вишколи проходитимуть по всій Україні. Тим часом в Одесі зібралася група до 100 осіб, які також здобувають практичні навички по обороні і веденню бойових дій, користуванню зброєю та наданню домедичної допомоги. Деталі – у відео Радіо Свобода.

Росія впродовж останніх місяців зосередила біля кордонів з Україною велике збройне угруповання. Країни Заходу побоюються, що Росія може розпочати масштабне вторгнення на територію України. Москва заперечує підготовку такого вторгнення.

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