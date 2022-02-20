Ситуація на Донбасі станом на 12.00: зафіксовано 30 обстрілів, поранено українського військовослужбовця

Російські гібридні сили від початку доби 20 лютого і до опівдня 30 разів обстріляли позиції українських військових, повідомила пресслужба Об’єднаних сил.

Більшість обстрілів були здійснені із заборонених Мінськими домовленостями артилерії та мінометів.

«Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав поранення та знаходиться в лікувальному закладі», – ідеться в повідомленні.

Від початку доби бойовики із артилерії калібру 122 міліметри обстріляли Красногорівку, Авдіївку, Гранітне, Луганське, Опитне. Із мінометів калібру 82 міліметри були обстріляні Піски та Старогнатівка.

За останні кілька днів безпекова ситуація на сході України суттєво погіршилася. Упродовж доби 19 лютого російські гібридні сили 136 разів порушили режим припинення вогню. Двоє українських військових загинули, четверо отримали поранення.

Ватажки угруповань «ДНР» і «ЛНР» оголосили про евакуацію своїх жителів до Росії вдень 18 лютого. Вони пояснили це зростанням напруженості у регіоні. Лідери бойовиків 19 лютого також оголосили загальну мобілізацію.

В Україні наголошують, що не планують жодних наступальних операцій на Донбасі і попереджають про провокації Росії.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що інтенсивність бойових дій на сході України цього тижня різко зросла і наблизилась до тієї, що спостерігалась до набрання чинності домовленості про припинення вогню у липні 2020 року.