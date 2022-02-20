Чоловікам у Донецьку надходять SMS-повідомлення із закликом вступати до підконтрольних Росії збройних формувань

Чоловікам у Донецьку надходить розсилка SMS-повідомлень із закликом вступати до збройних формувань, підконтрольних Росії. Про це проєкту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії повідомляють жителі окупованих територій. SMS надходять від відправника Komissariat, у них стверджується, що Україна планує наступ на ОРДЛО.

«Обов’язок кожного чоловіка – прибути на збірний пункт та стати на захист «республіки», – ідеться в повідомленнях.

ЗМІ угруповань «ЛДНР», які оголосили «мобілізацію» чоловіків від 18 до 55 років, повідомили і про розсилку паперових повісток з вимогою з’явитися до призовних пунктів.

Контрольовані Росією адміністрації від 18 лютого проводять евакуацію жителів під приводом наступу ЗСУ (крім чоловіків вказаного віку). При цьому тривають потужні обстріли підконтрольної Україні території.

Як повідомили Радіо Донбас.Реалії двоє жителів Донецька, в ніч з суботи на неділю тривали потужні вихідні постріли з західних околиць міста.

«Все від «нас». ЗСУ терплять, майже жодної відповіді», – написав житель Петровського району Донецька.

Головнокомандувач ЗСУ та українська розвідка заявили напередодні про наміри окупаційних адміністрацій влаштувати підриви цивільних об'єктів в ОРДЛО.