Роботу КПВВ «Щастя» на лінії розмежування припинено через постійні обстріли бойовиків – штаб ООС

Робота КПВВ «Щастя» на лінії розмежування у Луганській області була тимчасово призупинена через постійні обстріли бойовиків, повідомила пресслужба Об’єднаних сил.

«Враховуючи загострення ситуації, недотримання російсько-окупаційними військами домовленостей про припинення вогню та неможливістю гарантувати безпеку цивільному населенню в межах дорожнього коридору КПВВ «Щастя», усвідомлюючи реальну загрозу для життя та здоров’я осіб, які перетинають лінію розмежування, командувачем Об’єднаних сил прийнято рішення щодо тимчасового припинення пропуску осіб і транспортних засобів через КПВВ «ЩАСТЯ» з 8 години 20 лютого 2022 року на період існування загрози», – ідеться в повідомленні.

На КПВВ «Щастя» у п’ятницю 18 лютого під обстріл з боку бойовиків потрапив конвой із гуманітарною допомогою. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний назвав подію «черговим грубим порушенням російськими окупаційними військами норм міжнародного гуманітарного права та Мінських домовленостей».

Водночас Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що в результаті обстрілу приблизно у той же час «невідомими особами» з напрямку території тимчасово підконтрольної незаконним збройним формуванням пошкоджена адмінбудівля 32-ї державної пожежно рятувальної частини у Щасті.

За останні кілька днів безпекова ситуація на сході України суттєво погіршилася. Упродовж доби 19 лютого російські гібридні сили 136 разів порушили режим припинення вогню. Двоє українських військових загинули, четверо отримали поранення.

Ватажки угруповань «ДНР» і «ЛНР» оголосили про евакуацію своїх жителів до Росії вдень 18 лютого. Вони пояснили це зростанням напруженості у регіоні. Лідери бойовиків 19 лютого також оголосили загальну мобілізацію.

В Україні наголошують, що не планують жодних наступальних операцій на Донбасі і попереджають про провокації Росії.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що інтенсивність бойових дій на сході України цього тижня різко зросла і наблизилась до тієї, що спостерігалась до набрання чинності домовленості про припинення вогню у липні 2020 року.