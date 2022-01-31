Бойовики здійснили два обстріли на Донбасі, поранений цивільний – пресслужба ОС

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 31 січня російські гібридні сили двічі порушили режим припинення вогню, повідомляє пресслужба Обʼєднаних сил.

«У напрямку Світлодарська окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї, внаслідок чого вогнепальне поранення дістав цивільний місцевий мешканець. Силами медичного підрозділу однієї з механізованих бригад Збройних сил України чоловіка доправлено до Світлодарської міської лікарні. Неподалік Пісків російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з підствольних гранатометів», – ідеться у вечірньому зведенні.

У повідомленні також вказано, що втрат серед українських військових немає.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» про бойові дії 31 січня ще не повідомляли.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За даними ЗСУ, за 2021 рік, станом на 21 грудня, в ході «бойової обстановки» загинули 65 людей із особового складу Збройних сил України.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч людей.