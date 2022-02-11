У Макрона відмовилися від російського ПЛР-тесту, тому він мусив дистанціюватися від Путіна – Reuters

Президент Франції Емманюель Макрон відмовився на прохання Кремля пройти тест на COVID-19, коли перебував у Росії із візитом і мав зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, повідомило агентство Reuters із посиланням на два джерела з оточення Макрона.

Як заявили в оточенні французького президента, причиною відмови було не допустити, щоб Росія отримала ДНК Макрона.

У результаті, пише видання, президента Франції тримали на відстані від російського лідера під час тривалих переговорів.

На фото з переговорів видно, що Макрон і Путін спілкуються, сидячи на протилежних кінцях кількаметрового стола. Це викликало припущення, що Путін хотів надіслати дипломатичний сигнал.

Проте два джерела, знайомі з протоколами охорони здоров’я французького президента, повідомили Reuters, що Макрону дали вибір: або зробити російський ПЛР-тест, тоді б йому дозволили наблизитися до Путіна, або відмовитися і дотримуватися суворого соціального дистанціювання.

«Ми дуже добре знали, що це означає відсутність рукостискання і цей довгий стіл. Але ми не могли змиритися з тим, що вони дістануть ДНК президента», – сказало Reuters одне з джерел, посилаючись на проблеми з безпекою в разі, якщо б французького лідера тестували російські лікарі.

Reuters пише, що речник Кремля не відповів на прохання прокоментувати ситуацію.

Друге джерело з оточення Макрона підтвердило, що президент Франції відмовився проходити російський ПЛР-тест і замість цього зробив французький ПЛР-тест перед від’їздом і тест на антиген, який його лікар зробив йому відразу по прибуттю до Росії.

«Росіяни сказали нам, що Путіна потрібно тримати в суворій бульбашці», – заявило друге джерело.